El president del Cercle d’Economia, Javier Faus, ha reclamat davant el president del Govern central, Pedro Sánchez, «unitat d’acció» entre el PSOE i el PP. En el seu discurs de clausura de la Reunió Cercle d’Economia a Barcelona, Faus ha insistit en la necessitat de pactes d’Estat per salvaguardar la <strong>pau social</strong>, tal com estableix la nota d’opinió de l’entitat publicada abans de les jornades, que finalitzen aquest divendres.

Faus, que ha lloat la figura de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que rep el premi a la construcció europea que li ha concedit el Cercle, ha retret la paralització del camí reformista en els últims anys, que ha frenat la convergència amb els països més punters de la UE.

«Revertir la situació no és impossible. Ho ha fet Alemanya o els països bàltics», ha assegurat. Una de les vies, ha dit, és apostar per l’educació. L’objectiu, ha afegit, ha de ser «crear ocupació de més qualitat i salaris més alts», ha sentenciat davant Sánchez i un auditori en el qual també hi havia Von der Leyen i <strong>el president Pere Aragonès</strong>.

Faus ha insistit, com ho ha fet davant el líder del PP, <strong>Alberto Núñez Feijóo</strong>, en el fet que les reformes » no es poden aconseguir sense la unitat d’acció» entre els dos principals partits del país. «Això no vol dir acabar amb l’alternança. Però només hi haurà reformes amb èxit si hi ha acords amb èxit», ha dit. I això, ha afegit, és imprescindible en un «moment delicat i complex» en què les decisions seran essencials de cara al futur.