L’Ajuntament de Manresa i les associacions de comerciants de la ciutat han impulsat la campanya «Al maig tu fas comerç, tu fas Manresa», una iniciativa que busca aprofitar l’embranzida d’un mes de maig ple d’actes a la capital del Bages per promocionar el comerç local. Així, s’han guarnit i preparat els diferents eixos comercials, donant-los un perfil i una caracterització pròpia.

Durant el maig, Manresa acull activitats durant tots els caps de setmana, com l’ExpoBages (21 i 22 de maig), la Festa del Riu (28 de maig), el FABA (14 de maig), la Fira de l’Ascensió o les atraccions als Trullols (14 de maig). Festes i certàmens que porten molta gent a la ciutat, el filó el que es vol aprofitar. Així, Ajuntament i associacions -amb la col·laboració de diferents iniciatives i entitats- proposen diverses activitats. Hi haurà actuacions musicals i de dansa a la plana de l’Om, plaça Clavé Crist Rei (7 i 28 de maig), aparadors creuats (7 de maig), la Fira d’Artesans de l’Artífex a la plaça Sant Domènec (7 i 8 de maig), un espectacle familiar i una xocolatada de Comerç Just a la plana de l’Om (14 de maig), una Fira del Bonsai al Passeig Pere III (15 de maig), una Fira de Col·leccionistes a la plaça Porxada (21 i 22 de maig), una exposició de cotxes clàssics i micro cotxes (28 de maig), la Bategada 2022 de Xàldiga (28 de maig) i l’Escape City Esferium al centre de Manresa (28 de maig).

La campanya es complementa amb una oferta als aparcaments i al bus urbà, vigent els divendres a la tarda i durant tot el dia dels dissabtes de maig. Els clients del comerç manresà podran gaudir d’una hora de pàrquing gratuïta o d’una T2 per al bus urbà, també gratuïta. Qui vulgui gaudir d’aquest descompte podrà aparcar a qualsevol dels aparcaments adherits (4 Cantons, Puigmercadal, Sam, Catalònia, La Farola, Europa, plaça Porxada i la Seu). Un cop hagi efectuat alguna compra en algun comerç, només caldrà que ensenyi el tiquet a l’Espai 1522 per tal d’obtenir-lo.