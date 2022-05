L’Anoia ha tancat el primer trimestre de l’any amb un increment del nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) del 5,1% respecte del mateix període del 2021, fins als 35.575, la segona xifra més elevada des de desembre 2008 (només per darrere de la dada del període anterior, desembre 2021). Aquest creixement és lleugerament més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,8%). Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats (6,3%) que entre els autònoms (1,4%). En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre de llocs de treball s’ha incrementat un 3,4%. Així, avui hi ha 1.169 llocs de treball més que fa tres anys. La comarca registra 3.098 empreses, una xifra un 0,6% superior al trimestre passat i un 2% respecte a fa un any. Si es compara amb els nivells inicials a la pandèmia s’incrementa fins al 3,2%. No obstant això, encara manquen 154 empreses per assolir els nivells prepandèmics, el desembre del 2019. Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Anoia de la Cambra de l’Anoia i elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.