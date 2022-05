L'Escola Agrària de Manresa oferirà a partir del curs vinent un nou cicle formatiu de grau superior únic a tot l'Estat. Es tracta dels estudis de Paisatgisme i Medi Rural, que s'afegeixen al cicle formatiu de grau mitjà de Producció agroecològica que ja s'imparteix al centre, i que és un referent en agricultura ecològica. L'Escola Agrària de Manresa és un referent a l'Estat en la formació en agricultura ecològica i ara fa un pas endavant per ampliar horitzons cap a l’acció climàtica, que engloba totes aquelles accions orientades a revertir el canvi climàtic. Per presentar els estudis, es farà una jornada de portes obertes l'11 de maig, a les sis de la tarda, a la finca de Can Poc Oli.

El nou cicle de grau superior s'adreça a totes aquelles persones que vulguin gestionar una finca agrícola, ramadera o de jardineria o bé fer projectes de restauració del paisatge i disseny de jardins aplicant tècniques agroecològiques, sostenibles i compromeses amb el medi ambient. El cicle s'imparteix en la modalitat de FP dual, de manera que una part molt important de la formació es fa treballant en diferents finques col·laboradores, que permeten als alumnes aprendre sobre el terreny. Els estudis també fomenten la mobilitat internacional amb la possibilitat de fer una estada de fins a 6 mesos a Dinamarca.