El projecte estratègic per desenvolupar el vehicle elèctric amb fons europeus que ha presentat Volkswagen i Seat amb una seixantena de socis mobilitzarà 10.000 milions d’euros. Així ho va anunciar el president el Grup Volkswagen, Herbert Diess, en un acte a Sagunt, per presentar la gigaplanta de bateries que estarà operativa a la localitat valenciana el 2026, en cas de rebre els ajuts. L’esdeveniment va comptar amb la plana major del consorci i de Seat i també del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va remarcar que es tracta d’un «moment històric» per a la indústria. Els màxims responsables del grup van reafirmar la tria pel País Valencià, però van admetre que la competència entre comunitats per acollir la planta ha estat «tremenda».

Les obres per construir la factoria s’han de començar aquest any perquè pugui estar operativa el 2026, amb la previsió de crear més de 3.000 llocs de treball fins al 2030. El president del consell d’administració de Seat, Thomas Schmall, va assegurar que la tecnologia amb la qual elaboraran les cel·les permetrà «reajustar el cost de les bateries» un 50%. Els responsables de Volkswagen i Seat han triat Sagunt com a localització per la macrofàbrica pel potencial logística i d’infraestructures i «per moltes raons més», va dir Schmall, que va llançar un missatge a les comunitats perdedores de la cursa. «No estigueu tristos, el futur està obert. De moment, començarem amb València», va dir, abans de recordar que el nivell de tots els participants ha estat alt. La presentació al polígon Parc Sagunt II va ser l’endemà que Seat presentés el projecte per optar als fons europeus. L’aliança, sota el paraigua del nom ‘Future: Fast Forward’, inclou socis com Celsa, Silence, Iberdrola, Bosch, Grupo Sesé, Lithium Iberia o Gestamp, entre d’altres. La que es considera la major agrupació empresarial de la història de l’automoció a Espanya inclou companyies d’onze comunitats autònomes, el 61% de les quals són pimes, i que comprenen el conjunt de la cadena de valor del vehicle elèctric. Un cop coneguda la participació total del PERTE, el grup automobilístic ha actualitzat la inversió total fins als 10.000 milions d’euros, ja que anteriorment havia xifrat els recursos que es mobilitzarien en 7.000 milions. Del total, 3.000 milions es dedicaran a l’electrificació de Martorell i de Pamplona.