El preu mitjà dels carburants a Espanya ha remuntat aquesta setmana un 1,35% i ha escalat a nous màxims històrics, encara que es manté contingut en aplicar el descompte obligatori de 20 cèntims per litre aprovat pel Govern que es fa en les gasolineres en pagar. En concret, el preu mitjà del litre de gasoil i gasolina ha pujat per segona setmana consecutiva, després de la Setmana Santa, i consolida la seva tendència a l’alça. Segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE) recollits per Europa Press, els 1,872 euros per litre del gasoil representen un nou màxim històric, superant els 1,847 euros de fa una setmana. Quant a a la gasolina, el preu mitjà del litre també ha repuntat per segona setmana consecutiva, amb una pujada de l’1,1%, per situar-se en els 1,837 euros, un nivell tan sols superat per 1,845 euros que va tocar a mitjan març. Aquests preus mitjans no recullen la bonificació d’almenys 20 cèntims per litre aprovada pel Govern.