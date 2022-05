ERC, Junts, CUP i els comuns han registrat una proposició de llei al Parlament dirigida a la Mesa del Congrés dels Diputats per garantir que hi hagi caixers automàtics als municipis en risc d’exclusió financera i per assegurar l’accés a tota la població als serveis bancaris.

Segons els grups, la llei vol regular «un mínim de serveis», de manera que als municipis es pugui fer retirada i ingrés de diners en efectiu, pagament de rebuts i tributs, consultes de moviments i saldos, obtenció d’extractes i realització de transferències. A més, també s’hi inclou una disposició addicional per garantir l’atenció presencial, ja que el govern no té competències per regular l’obligatorietat d’instal·lar caixers.

Segons el text, es regula la instal·lació voluntària de caixers automàtics per part de les entitats financeres, que passa a ser obligatori en el cas dels municipis on no presentin cap proposta d’implantació voluntària. En aquest cas, es farà un primer requeriment perquè les entitats l’instal·lin i, si no és així, ho assumiran de forma subsidiària les administracions locals, les entitats municipalistes o les conselleries competents, per delegació d’aquestes administracions locals.