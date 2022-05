L’expert en tecnologies digitals i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Quelic Berga alerta del perill que suposarien les nostres metadades -les dades que es registren en utilitzar internet- per traçar un perfil de la nostra identitat i rutina en un suposat context de guerra.

Què hauria passat si durant la Guerra Civil algun comandament polític o militar hagués tingut accés a tot tipus d’informació sobre la identitat dels ciutadans, com què pensaven, amb qui parlaven, d’on eren o quina orientació sexual, aspecte o nivell socioeconòmic tenien? Tota aquesta informació poden obtenir-la les empreses que presten serveis de missatgeria o les que ofereixen serveis a internet constantment actualitzada i proporcionada, de forma ràpida, fàcil i inadvertida per part dels propis usuaris.

En una entrevista amb Efe, Berga (Girona, 1980), llicenciat en Audiovisuals i Multimèdia per la Universitat de Girona, adverteix amb aquest exemple del perill que suposa exposar la nostra vida i intimitat en xarxes socials i com, en una situació de guerra com la d’Ucraïna, els serveis d’intel·ligència poden usar aquesta informació per a finalitats polítiques i militars. Més enllà de la informació personal que pengem a Facebook, Twitter o Instagram, l’investigador posa el focus sobre l’ús que fan els serveis de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram de tota la informació que recullen sobre nosaltres a través de l’ús que fem de les seves plataformes. Les metadades són tota la informació que acompanya de forma inherent qualsevol missatge, ja sigui per dir bon dia, enviar una foto de les vacances o comunicar amb companys de treball. Es tracta d’informació com a quina hora s’ha enviat, quants caràcters té, des d’on es parla, a qui s’envia, de quina marca és el mòbil o quin percentatge de bateria tenim, entre altres dades a priori innòcues.

«Si bé el contingut d’un missatge està encriptat i no pot ser vist per l’empresa, totes aquestes metadades sí que queden recollides i destil·len informació íntima, com amb qui parlem, qui som, què fem, on vivim o quants diners tenim», segons Berga, que també és màster en Disseny d’Interfícies Gràfiques per la Universitat de Lincoln (Anglaterra).

El professor assegura que alguns serveis de missatgeria instantània usen aquesta informació amb finalitats comercials i poden vendre aquestes dades a terceres empreses. Marques i anunciants utilitzen aquesta informació per traçar perfils d’usuaris com a potencials consumidors i oferir-los els seus productes i serveis, el que la psicòloga social Shoshana Zuboff va anomenar «capitalisme de vigilància», l’ús de la nostra informació personal com una mercaderia. A més de l’ús comercial i els debats ètics, Berga adverteix del perill que suposa aquesta informació en una situació de guerra com la d’ara a Ucraïna o en qualsevol altre conflicte bèl·lic.

«La guerra no avisa i no ens importa la nostra privadesa en xarxes fins que ens adonem de les conseqüències», avisa l’acadèmic gironí.