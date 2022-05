Com ha anat la Setmana Santa? Com es presenta l’estiu?

La Setmana Santa ha estat molt positiva, i les perspectives pel que fa a ingressos –toquem fusta– són bones per a aquest estiu.

Com van les reserves?

Molt bé. Al març ja vam estar a nivells prepandèmia en reserves hoteleres. Creiem que aquest estiu serà similar al del 2019. Respecte a aquest any, estem ara mateix entorn del 80% de reserves, i en algunes zones voregem el 90%.

Acariciem nivells precovid?

Al març ja vam tocar nivells precovid i l’abril ha estat molt bo. El global del 2022 no serà igual que el 2019, però preveiem arribar alguns mesos al nivell anterior a la pandèmia. Ja veurem com es comporten els mesos de setembre a novembre, que és quan tenim menys ingressos.

La pandèmia va causar estralls el 2020. Números vermells...

El 2020 vam registrar desenes de milions en pèrdues, sí. El 2021 ja no en vam tenir, vam tenir guanys i enguany esperem que els beneficis se situïn al nivell del 2019. Podem ser optimistes sempre que no irrompin nous esdeveniments com el de la guerra a Ucraïna.

En el pitjor de la crisi pandèmica els va salvar Mèxic...

Sí. Mèxic ha estat la locomotora de l’empresa durant la crisi. El nostre negoci en aquest país s’ha comportat molt bé. Els clients americans van continuar viatjant a Mèxic en pandèmia i el client local va continuar gaudint de vacances. El 2020 Mèxic va ser un baló d’oxigen. Els nostres sous a la resta del món es van pagar amb els ingressos generats en aquest país, que és molt important per a nosaltres.

Com afecta la invasió russa d’Ucraïna a Riu Hotels?

En llocs com República Dominicana, Dubai o Maldives teníem bastants clients russos i ucraïnesos i els hem perdut. La guerra ha tingut un impacte a la baixa. Genera incertesa i la incertesa en el turisme sempre retreu la voluntat de viatjar.

Riu ha suspès les vendes a través de la seva pàgina web a clients russos fins que s’acabi el conflicte. Actualment no es pot reservar des de Rússia per a cap dels seus establiments, per què?

Ens preocupa la situació. Volem analitzar-la amb cautela i deteniment, i veure com evolucionen els esdeveniments. No hem pres decisions a llarg termini sobre aquest tema.

S’ha ajudat prou el sector en aquesta crisi?

Els ERTO i els ICO han estat de gran ajuda, i estem agraïts perquè han sostingut l’economia, però hi hauria d’haver hagut més ajudes específiques per al sector proporcionals a la seva rellevància. I tampoc han ajudat les declaracions d’alguns membres del Govern...

A qui i a què es refereix?

S’ha menysvalorat aquest sector, del qual depèn entre l’11% i el 13% del PIB, i s’ha menysvalorat a vegades els seus treballadors. D’un recepcionista no es pot dir que la seva feina tingui poc valor afegit. Un recepcionista, per començar, parla espanyol, anglès, francès i alemany.

Haurien d’haver-los tractat com a treballadors essencials?

No sé si essencials –no som l’alimentació o la sanitat–, però sí estratègics. A vegades s’han pronunciat paraules buides i sense fonament, de cara a la galeria. La feina que fan els professionals d’aquest sector té un valor. No es pot infravalorar, com s’ha fet.

Parla, en tot cas, del Govern de la nació...

No. Només d’alguns membres del Govern d’Espanya que han fet comentaris fora de lloc. El Govern balear ha demostrat tenir més sensibilitat.

Es dispara la inflació, com els afecta?

Té un doble efecte per a nosaltres. D’una banda, erosiona els nostres marges i, de l’altra, fa minvar la renda disponible de les famílies, cosa que provoca que viatgin menys o que, directament, no viatgin.

I en el capítol de despeses, la factura del gas i la llum segueix a l’alça...

L’elèctrica amb què treballem està incomplint els preus fixats en contracte des del juny. Estem ara mateix en plena negociació, però el dubte que tenim és si la nostra despesa en electricitat, per exemple, es duplicarà o triplicarà.

Malgrat les dificultats dels temps actuals, Riu tira endavant els plans de creixement que preveia abans de la covid. Acaben de presentar, per exemple, el seu projecte de nou hotel a Jamaica...

El Riu Palace Aquarelle, sí. És una aposta per un país, Jamaica, on estem molt satisfets des de fa més de vint anys i on tenim set establiments. Allà som la cadena hotelera no jamaicana més gran. El Riu Palace Aquarelle serà un hotel d’unes 500 habitacions en una platja magnífica, que oferirà un bon producte als clients i generarà ocupació en destí.

I, molt recentment, a l’abril, han obert un hotel al Senegal.

Sí, el Riu Baobab, de cinc estrelles. És una aposta important i amb una certa incertesa, un cert risc, perquè el turisme no està gaire desenvolupat al Senegal i existeixen poques connexions aèries. Però estem satisfets amb el nostre treball i els nostres resultats a l’arxipèlag de Cap Verd, on vam aterrar el 2004 quan tampoc hi havia gaire turisme, i creiem que podem replicar el model al Senegal. A Cap Verd ja tenim cinc hotels i hem aconseguit un fort arrelament.

Estan en fase expansiva. Al febrer també han obert un segon hotel a Nova York, com els va als Estats Units?

Molt bé, i des de fa molts anys. Vam obrir un primer hotel a Miami; després, un altre a Nova York, que funciona molt bé i que vam replicar, més tard, a San Francisco, i ara volem obrir un nou hotel a Chicago. Estem molt satisfets amb el nostre recorregut als Estats Units, on, cada vegada, som més reconeguts. Tant de bo hi puguem continuar creixent.

No paren!

Aquest any 2022, a més dels inaugurats a Nova York i el Senegal, obrirem el nostre segon hotel a Zanzíbar i dos més a Cancún, a Mèxic. Són obertures que ja estaven planificades abans del 2020 i que la pandèmia va obligar a posposar.

Riu ja és a 20 països amb al voltant de cent hotels, on no són actualment i els agradaria ser-hi? Hi ha països o zones del món on creuen que els seus hotels podrien tenir recorregut?

Estem explorant a l’Índic. Ja som a les Maldives, que és un destí top a Àsia, però estem estudiant la possibilitat de créixer també, per exemple, a Tailàndia, on no tenim presència. I, per descomptat, al Carib. Ja som a Mèxic, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, Panamà i Aruba, i volem ser a Colòmbia, un destí important que també estem estudiant.

El creixement de Riu Hotels & Resorts, és orgànic o inorgànic? Creen nous hotels o els compren?

El nostre creixement, per norma general, és orgànic. Els hotels que aixequem nosaltres són molt més rendibles que els que comprem a tercers.

L’empresa s’ha bolcat sempre en el negoci vacacional, però el 2010 van obrir el primer Riu urbà, el Plaza Panamà, i ja és en moltes altres ciutats del món, com els va el negoci dels hotels urbans?

En unes ciutats millor que en altres, però, en termes generals, va bé. No tenim l’objectiu de ser en un nombre determinat de ciutats, però el nostre desig és ser a les grans ciutats turístiques del món.

A Madrid tenen el Riu Plaza España en un enclavament excepcional i en un edifici històric de l’kyline madrileny...

Haig de reconèixer que Madrid ens ha sorprès molt, i per a bé. Va ser una oportunitat que se’ns va presentar, no exempta de riscos, com tothom sap. Som mallorquins, no coneixíem bé la ciutat i ens ha sorprès gratament el que representa aquest gran edifici per als madrilenys. L’hotel ha estat un èxit d’una dimensió que al principi no esperàvem. Hi hem fet una bona feina en el desenvolupament de producte –la terrassa al terrat d’aquest hotel és espectacular– i la ciutat de Madrid també està desenvolupant una grandíssima feina per al seu desenvolupament turístic. Les decisions que s’hi han pres han convertit Madrid en una ciutat d’oci top-3 a Europa.

Els seus hotels urbans són en moltes de les grans ciutats del món, no només Madrid...

Londres, Berlín, Dublín, Nova York, Miami, San Francisco, Chicago, Toronto, Panamà...

I ciutats on no siguin amb Riu Plaza i vulguin ser-hi?

Ens agradaria tenir un hotel a Barcelona i, si es dona l’oportunitat, ens hi posarem. El mateix dic de París, Amsterdam i altres grans ciutats del món.

Quin pes tenen els hotels urbans en el seu model de negoci?

En el model de negoci els hotels urbans ja deuen representar entre el 10% i el 15%. Som una cadena vacacional, i continuarem sent-ho, encara que tinguem una divisió de negoci important en urbà. Els hotels vacacionals tenen menys valor immobiliari, però donen lloc a una generació més elevada de resultats.

Què diferencia els hotels urbans dels vacacionals?

Tot. Els nostres hotels vacacionals són al costat del mar i han de tenir prou espai per a piscines, bar saló, restaurants i fins i tot parcs aquàtics en alguns casos. Hi hem desenvolupat pool parties espectaculars. Són hotels als quals el client va de vacances, a descansar i a divertir-se en una platja fantàstica i amb molt bon temps. Mentre que a ciutat tenim dos tipus de producte. L’hotel amb sales de reunions i salons per a esdeveniments, com Madrid, i l’hotel concebut com un bed&breakfast molt gran amb habitacions de molt bona qualitat a preus molt raonables, com és el cas de Nova York.

L’any passat, el 2021, van comprar a TUI el 49% que tenia en una societat en la qual compartien la propietat de 19 hotels, com es va forjar l’operació i quina és la seva transcendència?

TUI és un bon company de viatge des del 1959 i esperem que continuï sent-ho molts anys més. És un soci amb el qual estem molt còmodes. Després del cop que ha suposat la pandèmia, ha volgut vendre actius i comprar-los no estava en els nostres plans però abans que es vengués a un tercer, hem preferit comprar nosaltres la seva part per continuar sent independents.

Han aconseguit el control del 100%.

Hem aconseguit el control del 100% d’una de les societats, sí. Però compartim una altra societat molt rellevant, amb altres hotels, en la qual estem al 50%. Continuem sent socis.

Com es projecta Riu al futur? Quins objectius estratègics persegueix?

Volem continuar sent una empresa hotelera tant vacacional com de ciutats turístiques. Satisfacció de client, bona relació qualitat-preu i les millors ubicacions en destí continuaran sent els nostres tres grans eixos.