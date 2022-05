Silence fa un pas més en l’electrificació urbana amb l’arribada d’un nou sistema de recàrrega de bateries. No és que sigui una proposta diferent, sinó simplement s’emmarca en un concepte diferent. Els usuaris ja no han de comprar el vehicle amb la bateria, sinó que poden optar per comprar només el vehicle (la moto en aquest cas i ben aviat el microcar) i no la bateria. Amb això l’estalvi pot rondar els 2.400 euros.

Per disposar de la bateria es fa una subscripció de 15 euros mensuals (al Silence S04 seria el doble aproximadament), i el client rep dues recàrregues completes i només paga uns 5 euros per cada cicle de càrrega que faci al Battery Station. Es tracta d’un punt d’intercanvi de bateries (recordem que el sistema de Silence és molt senzill de realitzar) en el qual el client, a través de l’aplicació, selecciona el punt i rep informació de la bateria que pot utilitzar (la més carregada, tenint en compte que es recarreguen en unes dues hores). Treu la seva i agafa la nova. Així de senzill. I gairebé més ràpid que un pit-stop de F1, ja que l’operació es realitza en tan sols 30 segons. Aquesta solució d’intercanvi (swapping) està desenvolupat a Espanya per la mateixa companyia. Silence ja disposa d’aquest sistema al seu centre de Barcelona, on s’obriran quatre intercanviadors més. Ben aviat, a més, obriran cinc nous centres a Madrid. La marca també ha anunciat que col·locarà ben aviat punts d’intercanvi en gasolineres. Amb aquest sistema Silence està convençuda que s’incrementaran les vendes, i es multiplicaran per quatre en els pròxims tres anys. La idea és arribar a unes 15.000 subscripcions en aquest temps. Tota una aposta per l’electrificació i la mobilitat sostenible.