La presentació telefònica de la declaració d'IRPF de 2021 va començar el dimarts 3 de maig, sempre que s'hagi sol·licitat cita prèvia, d'acord amb el calendari de l'Agència Tributària.

La campanya de la renda i patrimoni de 2021 va arrencar el passat 6 d'abril per a la presentació de declaracions a través d'internet, tant amb el programa Renda Web com l'aplicació mòbil de l'Agència.

A partir d'aquest dimarts 3 s'incorpora també la possibilitat de presentar la declaració de manera telefònica a través del programa "Li cridem", una opció que ha anat creixent en els últims anys, especialment en les campanyes 2019 i 2020, que va transcórrer en la seva major part amb les oficines tancades pel confinament, quan es van presentar 1,16 milions de declaracions per aquesta via.

El pla "El truquem" està restringit a contribuents que compleixin determinats requisits, per exemple que els seus rendiments del treball no superin els 65.000 euros anuals o que no tinguin més de dos immobles en lloguer.

Els contribuents interessats poden sol·licitar cita a través d'internet o per telèfon i es concretarà un dia i franja horària perquè l'Agència els truqui i confeccioni la declaració.

Els contribuents que prefereixin presentar la seva declaració de manera presencial en oficines hauran d'esperar fins a l'1 de juny, amb cita prèvia que es pot demanar des del 26 de maig.

En qualsevol cas, la data límit per a presentar les declaracions és el 30 de juny, excepte per a aquelles amb resultat a ingressar que vulguin domiciliar-se, que han d'estar lliurades abans del 25 de juny.