La Comissió Europea ha donat llum verda aquest dilluns a la proposta d'Espanya i Portugal per limitar el preu del gas i abaratir així la factura de la llum, segons han confirmat fonts del govern espanyol a l'ACN. Les mateixes fonts apunten que l'executiu espanyol treballa per portar la mesura al Consell de Ministres d'aquest dimarts o "com més aviat millor".

Espanya i Portugal van tancar a finals d'abril un acord polític amb la Comissió Europea per limitar el preu del gas a una mitjana de 50 euros el Mwh. El pacte donava resposta a l'acord dels caps d'estat i de govern de permetre una "excepció ibèrica" perquè els dos països actuessin contra l'augment del preu de l'energia. El pacte polític que van tancar Espanya i Portugal amb l'executiu comunitari preveia un mecanisme per limitar el preu del gas que estigui en vigor els pròxims dotze mesos. El preu inicial del gas se situaria en 40 euros per aconseguir una mitjana de 50 euros. Durant aquestes setmanes des que es va arribar a l'acord polític, els dos països i la Comissió Europea han estat tancant els detalls tècnics que quedaven pendents.