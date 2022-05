Un oasis vinícola al mig de Manresa on tastar els vins de la DO Pla de Bages. Això és el que proposarà la 5a edició de la Fira del Vi del Bages, Fira VIBA, del 3 al 5 de juny, que enguany retornarà a la presencialitat i oferirà activitats per a totes les edats.

El programa del certamen s'ha presentat aquest dimarts al migdia i torna a incloure els grans esdeveniments gastronòmics que caracteritzen la Fira VIBA, com la Nit dels Picapolls de divendres 3 de juny —una degustació de vins Picapoll amb delícies gastronòmiques amenitzada amb música en viu— i el cap de setmana central (4 i 5 de juny), quan el pati del Casino s'omplirà de parades dels cellers de la DO Pla de Bages. La mostra inclourà activitats enoturístiques paral·leles —també per al públic infantil— i acompanyament musical en directe. A més, com a novetat, hi prendran part productors d’oli de la comarca.

Horaris de la mostra

La mostra del cap de setmana obrirà portes dissabte 4 de juny a les 17 h i les tancarà a mitjanit. Diumenge, l’horari serà de 12 h a 14.30 h i de 17 h fins a mitjanit. S’aprofitarà que l'endemà és festiu a Catalunya per allargar al màxim la Fira del vi del Bages, els tastos, els espectacles, l'estona compartida i la diversió.

Durant totes aquestes hores, al pati del Casino hi haurà música, foodtrucks, activitats infantils (conta contes, un berenar de pa amb most i sucre i un espai de jocs) i una zona per menjar i beure. Tot 100% del Bages i amb entrada gratuïta.

A més, durant tot el cap de setmana, a banda de la mostra de vins, es faran activitats paral·leles, com ara una ruta en BTT pel patrimoni vinícola, una ruta per les tines del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, visites guiades a Manresa.

La fira té per objectiu promocionar la cultura, el patrimoni i la gastronomia del territori amb el vi com a fil conductor. A la presentació del programa hi ha assistit l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el conseller comarcal de Turisme del Consell Comarcal del Bages; Agustí Comas Guitó; el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Joan Soler Playà; el president de l’Associació Bages Impuls, Ignasi Sala Blanch, i la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols, que ha detallat que un any més el certamen vitivinícola anirà acompanyat del projecte artístic Vi_suals, una iniciativa que casa la cultura tradicional del vi amb els llenguatges artístics contemporanis, i que es presentarà en els propers dies.

El 2019 es va fer en un format virtual i el 2020 es va haver d’adaptar a les restriccions del moment, en una edició reduïda que es va fer al recinte de L’Anònima.

Les activitats prèvies arrenquen el dia 28

Els dies forts de la fira seran el 3, 4 i 5 de juny, però les activitats paral·leles ja arrencaran dissabte 28 de maig i diumenge 29 de maig, amb visites i itineraris guiats al patrimoni vitivinícola del Bages i amb diversos tasts als cellers, que també es faran en establiments especialitzats de la comarca. També com a prèvia, el dijous 2 de juny es farà el sopar degustació maridat amb vins de la DO Pla de Bages, que en aquesta ocasió es farà a la Joviat, i divendres es podrà gaudir de nou de l’activitat ‘Tasta el Camí Ignasià’ a l’Espai 1522, una proposta per enriquir el paladar i conèixer part del camí ignasià a través dels seus vins i productes.

Divendres 3 de juny es donarà el tret de sortida del certamen al pati del Casino, amb la Nit dels Picapolls.