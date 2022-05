La solució de pagament per mòbil de la banca espanyola, Bizum, ha desmentit que es faci de pagament, després de tornar-se ‘trending topic’ a Twitter per un missatge en aquesta popular xarxa social que s’ha fet viral. En concret, un ‘tuit’ assegurava que Bizum passaria a ser de pagament a partir del 16 de maig, segons hauria assegurat suposadament el «CEO de Bizum» i cridava a crear una cadena de missatges per evitar una suposada quota de 10 dòlars.

Fonts de Bizum han assegurat que és «totalment incert» que el servei es faci de pagament. «El CEO no ha fet cap declaració on es faci tal afirmació. Desconeixem la font de l’esmentada informació i Bizum la desmenteix categòricament», han assegurat. De fet, a través de la mateixa xarxa social, han fet broma amb la cadena, citant el tuit original amb el següent missatge: «Si escrius Bizum tres vegades i ho envies a tots els contactes de la teva agenda, quedes exempt fins i tot dels Bizum que deus».