El Departament d’Empresa i Treball destinarà 7,8 milions d’euros per modernitzar i enfortir el sector del comerç. Els diners serviran per afrontar «els reptes més immediats» del sector, com ara la digitalització dels negocis o la lluita contra la «desertització comercial». Així ho va dir ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que va assegurar que el comerç és «clau per a l’activitat econòmica», ja que concentra el 15% del PIB català i dona feina a mig milió de persones.

La dotació forma part del Pla Anual de subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda . Els 7,8 milions s’emmarquen en sis programes de suport a entitats representatives del sector, a la xarxa associativa, a l’obertura de comerços i a la reforma i millora d’establiments, a municipis, a la creació i dinamització de les Àrees de Promoció Econòmiques i Urbanes i al procés de transformació digital.