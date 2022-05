La fira audiovisual ISE arrenca avui la seva primera edició a ple rendiment a Barcelona, després d’una edició de mínims el 2021 i d’haver-se hagut de posposar a causa de la incidència de la variant òmicron el mes de febrer, amb l’ambició d’igualar l’èxit obtingut pel Mobile. El congrés reunirà empresaris de fins a 120 països i comptarà amb més de 800 empreses expositores confirmades.

Quant a superfície, ocuparà uns 42.000 metres quadrats del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona (5 pavellons), la qual cosa comporta que el format serà menor de l’habitual a causa de l’impacte de la pandèmia, ja que les previsions inicials per al congrés de 2021 -que es va acabar celebrant a mig gas i en diferents ciutats europees- passaven per ocupar 67.000 metres quadrats

L’organització no ha facilitat xifres de previsió d’assistència ni d’impacte econòmic. El seu màxim responsable, Mike Blackman, sí va informar el 21 d’abril que llavors hi havia 28.000 inscrits en un context en el qual, cada vegada més, l’assistència es confirma en les setmanes immediatament anteriors a l’esdeveniment.

Més enllà de l’èxit que pugui tenir aquesta edició, Blackman sí ha comunicat ja estimacions d’aquí a 2026: de cara a 2023, l’ISE preveu ocupar 60.000 metres quadrats (i comptar amb 1.400 companyies); en el 2024 s’ocuparan 69.000 metres quadrats (1.610 empreses); en el 2025 73.140 metres quadrats (1.691 empreses), i 77.528 metres quadrats (1.775 empreses) en el 2026. L’ambició dels organitzadors és que aquesta fira audiovisual, la més important del sector, rivalitzi quant a xifres amb el Mobile.

Després d’una llarga trajectòria a Àmsterdam, ciutat que va abandonar a causa de les seves expectatives de creixement, l’ISE romandrà a Barcelona almenys fins a 2024, si bé Blackman ja ha mostrat la seva predisposició a mantenir l’esdeveniment a la capital catalana més enllà d’aquesta data. En l’edició d’aquest 2022, marcada per la invasió d’Ucraïna, no participarà cap empresa russa, ja que no han estat convidades per l’organització.

Els assistents a l’ISE podran accedir de forma gratuïta al IOT Solutions World Congress -i viceversa-, que se celebrarà en paral·lel en el pavelló 4 de Fira Gran Via.

Algunes de les empreses expositores seran Sony, Zoom, Microsoft, Panasonic, Zoom o Google, però faltaran moltes companyies asiàtiques, principalment xineses, per la crisi sanitària.