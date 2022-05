El Govern i els sindicats van acordar ahir l’oferta d’ocupació pública per reduir la temporalitat amb més de 46.800 places en una reunió de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAG). La convocatòria busca reduir els alts índexs de temporalitat (35,5% del total) i situar-los per sota del 8% el 2024, tal com marquen els estàndards europeus, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del març del 2020, que obria la porta a sancionar els abusos de les administracions amb els interins. Del total de places, 27.500 es convocaran per la vida del concurs de mèrits i 19.200 per un concurs d’oposició.

En aquest procediment no s’hi inclouen totes les places temporals de la Generalitat, ja que el total s’eleva fins a les 59.000, un diferencial de 12.200 que caldrà regularitzar mitjançant una oferta d’ocupació pública ordinària. Fonts sindicals apunten que aquest procediment s’ha de convocar abans de finals d’any. De moment, l’oferta d’ocupació pública d’estabilització que han avalat Executiu i sindicats permetrà convocar un 79,3% de les places. Per sectors, el que tindrà més presència seran els funcionaris de cossos docents no universitaris i personal laboral del Departament d’Educació, amb 27.433 ofertes; seguit del personal d’administració i tècnic, amb 11.759; i del personal laboral al servei de l’Institut Català de la Salut (ICS), amb 7.636 places. El Govern va presentar a principis d’abril el pla per estabilitzar fins a 59.000 llocs de treball - En aquell moment, es va proposar un concurs de mèrits per a 26.000 llocs de treball aproximadament i un concurs d’oposició per a 13.000 més. Aquest mes, Govern i sindicats s’han trobat en una taula tècnica per polir els detalls de l’oferta. Finalment, el concurs de mèrits, que consisteix en la comprovació i qualificació de l’experiència dels candidats, serà per 27.500 places.