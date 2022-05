L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha estrenat un servei d’assessorament 100% subvencionat per a pimes i autònoms que tinguin necessitats en l’àmbit de la transformació digital. El programa «Digitalitza’t», impulsat per Foment Nacional del Treball i amb el suport del Departament d’Empresa i Treball, compta amb la col·laboració d’assessors acreditats per ACCIÓ, que faran una diagnosi inicial per incorporar tecnologies de la Indústria 4.0 als negocis participants. La patronal berguedana busca empreses que estiguin interessades en rebre assessorament i acompanyament en el procés de transformació digital de la seva activitat. Les empreses que entrin a formar part del programa rebran assessorament gratuït de fins a 5 hores a través d’un tècnic homologat per ACCIÓ. A partir d’aquest assessorament, s’iniciaran les propostes i el camí a seguir per al negoci per digitalitzar els seus processos.