L'Integrated Systems Europe (ISE) comença amb 50.000 usuaris registrats i l'expectativa d'aportar 215 milions a la ciutat de Barcelona, que acull per primera vegada una edició "real i en persona" del saló audiovisual més important del món. Entre dimarts i divendres, els passadissos del recinte Gran Via de la Fira Barcelona s'ompliran amb milers de visitants amb l'objectiu de fer negoci per un dels cinc pavellons del saló. L'ISE aplegarà 844 empreses de 43 països, de les quals 105 són espanyoles i certificarà un retorn "exitós" als esdeveniments presencials, segons el seu director, Mike Blackman, que, a més, ha reafirmat la tria per la capital catalana. "Aquest és el lloc indicat", ha dit.

Aquesta edició és la segona que celebra l'esdeveniment a Barcelona, després d'una primera molt reduïda i marcada per la pandèmia l'estiu passat i de posposar la del febrer, pels efectes encara presents de la cinquena onada. La fira va decidir traslladar-se a la ciutat després de ser 16 anys a Amsterdam per poder créixer. L'ISE aterra enguany amb les últimes novetats del sector audiovisual aplicables en àmbits com el comercial, l'educació, el retail o la salut i amb marques com Google, Microsoft, Alfalite, Barco, Christie, KNX, LANG, Panasonic, Samsung, Shure, Sony o Zoom. Pel que fa al segment residencial, l'ISE mostrarà les darreres novetats en televisors de pantalla plana, altaveus encastats, projectors, sales de cinema, il·luminació i sistemes de seguretat. Increment de presència d'empreses catalanes Una trentena d'empreses catalanes com ara Watchity, Ebantic Systems, Sinfonia Tecnica, Eurecat, Lavinia Services o Blau Solutions estaran dins el pavelló de Catalunya, un 50% més respecte l'any passat. L'Ajuntament de Barcelona també tindrà estand propi per donar visibilitat a empreses, universitats i escoles. A través de Barcelona Activa, 10 companyies de la ciutat presentaran formes d'apropar la tecnologia blockchain i el món de les NFT. En paral·lel a l'ISE, també se celebrarà l'IOT Solutions World Congress (IOTSWC), un congrés amb 310 expositors dedicat a la transformació de les tecnologies disruptives. La covid ha tornat a capgirar les expectatives del congrés, però en aquest cas pel que fa a l'assistència de companyies asiàtiques, molt importants en el sector. "Hem perdut unes 300 empreses xineses per culpa de la pandèmia. Els confinaments fan molt difícil per les companyies de treballar, també hi ha problemes amb la manca de vols i amb els visats", ha explicat Blackman. Un altre escenari que afectarà l'edició d'enguany, és la guerra d'Ucraïna. Les tres empreses russes que tenien pensat participar no podran fer d'expositores, en canvi, sí que podran venir els visitants. Blackman ha condemnat la invasió russa i ha dit que com a organització s'han vist obligats a "actuar" però ha defensat la decisió de permetre l'entrada de visitants de Rússia. "No controlem els passaports a l'entrada", ha dit. "Tenim amics russos que no estan d'acord amb el seu govern i el seu president i per això no hem prohibit la seva assistència", ha assegurat Blackman. El futur de l'ISE El saló ha començat a caminar amb unes xifres que s'assemblen a les de l'última edició del Mobile World Congress (MWC) i té la previsió de crèixer més i més en els propers anys. "La previsió és que la contribució econòmica d'aquí a tres o quatre anys sigui de 500 milions", ha detallat Blackman. A banda dels ingressos per taxistes, restauradors o hotelers, la fira també pot comportar un creixement del sector audiovisual a Catalunya. De moment, ja hi ha tres empreses que han decidit instal·lar-se a la capital catalana. "N'hi haurà moltes més en el futur", ha promès Blackman. De moment, el saló té contracte amb Fira de Barcelona durant dos anys més i començarà a negociar la renovació al llarg de l'any vinent. "No puc dir gaire cosa. Hem firmat un contracte fins al 2024 i començarem a negociar a finals del 2023. Si Barcelona és bona per nosaltres, ens quedarem", ha indicat.