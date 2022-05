El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, preveu que el Govern aprovi la nova llei de turisme el primer semestre del 2023. Segons ha explicat Torrent aquest dimarts en una interpel·lació al ple del Parlament, l’executiu català confia que el projecte de llei pugui entrar al Parlament d'aquí a un any.

"Estem treballant en el consens, no és tan ràpid com voldríem", ha admès Torrent, que busca la complicitat del sector per pactar un "nou model de turisme responsable". En aquest sentit, el conseller aposta per una desestacionalització" i "desconcentració" del turisme i també per captar un turista que gasti més. De cara a l'estiu, el consell d'Empresa augura "una bona campanya" turística, seguint la tendència d'aquesta setmana santa.