El Integrated Systems Europe (ISE), la fira audiovisual més gran del món, va obrir ahir a Barcelona les portes de l’edició del 2022 amb gairebé 50.000 participants inscrits, després d’un llarg hivern pandèmic que va obligar a celebrar un esdeveniment de mínims el 2021 i a posposar el congrés previst per al febrer.

Es tracta de la primera edició que té lloc a ple rendiment a Barcelona després d’una llarga trajectòria a Amsterdam (Països Baixos), ciutat que els organitzadors van decidir abandonar pel creixement de l’esdeveniment i on van arribar a congregar fins a 80.000 assistents.

El director executiu de l’ISE, Mike Blackman, va xifrar en 215 milions d’euros l’impacte econòmic d’un esdeveniment que reuneix 800 empreses expositores repartides en 5 dels 8 pavellons de què disposa el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

En l’edició que va començar ahir, marcada per la invasió d’Ucraïna, no hi participa cap companyia russa, ja que no han estat convidades per l’organització, si bé sí que es poden explicar congressistes d’aquest país, perquè l’ISE no ha volgut «criminalitzar-los» vetant la seva entrada, en paraules de Blackman.

Algunes de les empreses expositores són Sony, Zoom, Microsoft, Panasonic, Zoom i Google, encara que en aquesta edició, per la crisi sanitària, no hi són presents moltes firmes asiàtiques, principalment xineses, unes 300 segons l’organització.

Quant a superfície, el congrés ocupa uns 45.000 metres quadrats nets, que comporta que el format sigui menor de l’habitual per l’impacte de la pandèmia, perquè les previsions inicials per al congrés del 2021 –que es va acabar celebrant en una edició de mínims replicada en diverses ciutats– eren ocupar 67.000 metres quadrats.

Aquesta edició de l’ISE comparteix protagonisme amb l’IOT Solutions World Congress, que se celebra entre ahir i demà, ocupa el pavelló 4, té 310 expositors, 200 ponents i un 70% de congressistes internacionals.

Aquesta fira audiovisual ambiciona equiparar-se a curt termini al Mobile World Congress, que en l’última edició, a finals de febrer d’enguany, va tornar amb força després de la frenada de la pandèmia en reunir 60.000 assistents. Així ho va admetre entre somriures el mateix Blackman, qui, amb tot, sempre ha defensat que són dos salons complementaris i destaca la bona relació personal que manté amb el conseller delegat de GSMA, l’organitzadora del congrés de mòbils, John Hoffman.

Tot i que l’ISE està lligat a la capital catalana fins al 2024, el màxim responsable de l’esdeveniment va deixar entreveure la seva voluntat de prolongar aquesta relació.