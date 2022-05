Els Premis Iniciatives de Desenvolupament Empresarial celebraran el seu acte de lliurament el proper dia 24 a la seu d’Eurecat Manresa. Els premis, que arriben a la cinquena edició, són organitzats per l’Associació Gest!, finançats per la Fundació CaixaBank, i hi col·laboren UManresa- FUB i la UPC. En la present edició s’han presentat 18 projectes en total. D’entre aquests, es proclamaran 6 finalistes, i d’aquests, els guanyadors en cada una de les dues categories : projectes amb activitat iniciada i projectes sense activitat iniciada.

D’altra banda, Gest! ha anunciat la incorporació de dos nous membres. Així, passen a formar part de l’assiació de professionals séniors la doctora en psicologia social, presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme i exregidora de l’Ajuntament de Manresa Mercè Rosich; i l’arquitecte i exdegà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Jesús Alonso.