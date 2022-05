Igualada celebrarà l’onzena edició de la Setmana de l’Ocupació–Igualada Prepara’t els dies 1 i 2 de juny de 2022 al Kiosk del Rec. L’objectiu d’aquest programa conjunt consisteix en dotar de recursos les persones que cerquen feina o volen fer un canvi o gir professional (jornades i tallers l’1 de juny); i per l’altra, la possibilitat de creuar oferta i demanda de feina a través del Connecta, l’activitat relacional que té lloc durant el dijous 2 de juny i a la qual s’accedeix amb cita prèvia. Tant per participar a les conferències, tallers i al Connecta, cal inscriure’s a l’enllaç https://cutt.ly/aHuZx7U. Per participar al Connecta, cal enviar el currículum a l’organització: femocupacio@uea.cat. L’enllaç per veure les ofertes de feina al Connecta és https://cutt.ly/nHuZo43

La presentació de la setmana va comptar amb la participació del regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé; i del president de la UEA, Joan Domènech.