El nombre d’afiliacions al Bages era, l’abril, de 77.702, el 3,7% més que fa un any, un creixement encara per sota de la mitjana nacional, que va ser del 5,4% durant el mateix mes. L’increment interanual bagenc de l’abril va ser més elevat que el del març, quan va registrar un minso 2,2%, percentatge que va situar aquest territori a la cua de les comarques grans de Catalunya (amb almenys 40.000 afiliacions totals). A l’abril, el Bages va tenir un millor comportament que les comarques del Segrià, Osona i el Vallès Occidental, amb increments, respectivament, del 3,3%, 3,4% i 3,4%, segons les dades fetes públiques ahir per l’Idescat.

En termes mensuals, el nombre d’afiliacions al Bages va augmentar el 0,9%, també per sota de la mitjana nacional, que va ser de l’1,6% en el mateix període. A l’Anoia, l’augment interanual va ser del 4,3% mentre que el mensual va ser inferior al bagenc, del 0,8%. A la resta de comarques del territori central, el Berguedà va experimentar un increment interanual del 3% i un de mensual del 0,5%. El Solsonès, per la seva banda va registrar un augment de les afiliacions respecte de l’abril del 2021 del 2,9%, i del 0,3% respecte del març. A l’Alt Urgell, l’increment interanual va ser superior a la majoria de comarques del territori, però encara per sota de la mitjana nacional: el 4,8%. L’augment mensual va ser de l’1%. Amb tot, va ser la Cerdanya la que va tenir una evolució més positiva, parella a la de la mitjana catalana: el 5,4%. Quant a la variació intermensual va ser de l’1,6%, també igual que la mitjana del país. Finalment, el Moianès va experimentar un augment respecte de l’any passat del 4,4% i del 0,5% respecte del març. D’altra banda, el Bages va registrar el menor increment d’ofertes de treball d’entre les comarques amb un mínim de 50 ofertes durant el mes d’abril. La variació interanual va ser del 51,16%, amb una variació intermensual del 48%. La mitjana catalana d’increment interanual va ser superior al 200% i la caiguda intermensual també va ser inferior a la bagenca, del 18,91%. En total, a l’abril es van registrar 65 ofertes de treball a la comarca, segons les dades facilitades per l’Observatori del Treball i Model Productiu. L’estadística recull les ofertes gestionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les publicades al portal d’internet Feina Activa. L’afiliació al conjunt català Segons les dades provisionals publicades ahir per l’Idescat, el nombre d’afiliats va créixer a totes les comarques, amb la Selva (+12%) i el Tarragonès (+9,9%) al capdavant, seguides de l’Aran (+9,1%), l’Alt Empordà (+8,8%) i el Baix Camp (+8,6%). La xifra d’afiliats acumula tres mesos consecutius amb creixement. Per grups d’edat, el nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més va augmentar (+13,2%). La variació mensual per comarques va ser negativa només en quatre territoris i l’Aran, que, de fet, va ser on més va baixar el nombre d’afiliats en termes intermensuals (-14,5%). Les dades de l’Idescat posen de manifest que l’augment de l’afiliació va ser més elevat en el cas de les dones que en el dels homes. Durant l’abril, Catalunya va guanyar 86.139 afiliades en termes interanuals (+5,7%), una xifra superior als 80.006 homes afiliats (+4,6%). Per grups d’edat, destaca el nombre d’afiliats de menys de 30 anys, que van augmentar percentualment a totes les comarques, encapçalades per la Selva (+23,5%) i l’Alt Empordà (+23%). En canvi, el grup de 30 a 44 anys va registrar disminucions a 20 comarques.