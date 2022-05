L'empresa Fominsa garantirà la continuïtat industrial de Dayco. Així ho ha anunciat aquest matí el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i el director general de la companyia, Josep Codina. La Direcció General d'Indústria del Departament d'Empresa i Treball ha concedit a Fominsa un ajut de fins a 700.000 euros. Aquest inclou un 8,65% sobre els actius productius, 7.500 euros per cada un dels nous treballadors contractats i un 25% per a les despeses de funcionament del primer any.

Fominsa és una empresa ubicada al Bages amb 40 treballadors que fabrica productes tècnics d'estampació metàl·lica. Destaca per ser una de les poques empreses que fabriquen a Catalunya un component pes a la cadena de valor del battery pack dels vehicles elèctrics.