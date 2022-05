Prensa Ibérica potència la seva àrea d'informació sobre economia, empresa, finances i borsa amb el nomenament de Martí Saballs com a director d'Informació Econòmica del grup.

Amb més de 30 anys d'experiència en la professió, Martí Saballs (La Bisbal d'Empordà, 1967) assumeix aquesta nova responsabilitat amb l'objectiu de dirigir i impulsar la informació econòmica en Prensa Ibérica, coordinant els equips d'especialistes de les diferents capçaleres del grup.

Convertir el suplement econòmic Activos, que actualment es publica els diumenges s El Periódico, Levante-EMV i Información, en la primera publicació de les seves característiques a Espanya és un altre dels desafiaments que afronta en el seu nou acompliment Martí Saballs.

“Em sento orgullós de poder unir-me a l'extraordinari projecte empresarial i informatiu que representa Prensa Ibérica. És tot un desafiament treballar per consolidar i reforçar el lideratge d'un grup que té un posicionament tan sòlid a Espanya”, explica Martí Saballs.

Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra i EMBA per IESE Business School, el periodista gironí acredita una dilatada carrera. Director adjunt del diari El Mundo durant els últims anys, va ser anteriorment director adjunt d'Expansión, diari per al qual va treballar com a corresponsal a Nova York, i redactor cap de la revista Actualidad Económica.

Saballs ha estat a més gerent de Continguts del diari El Cronista de Buenos Aires i de les publicacions Obertura i IT.

És autor d'obres com Historias de un corresponsal económico (Deusto, 2009), ¿Qué hago con mi dinero? (Alienta, 2012) o Inteligencia empresarial (Plataforma Editorial, 2015).

Prensa Ibérica

Grup líder de la informació regional i local a Espanya, Prensa Ibérica edita 25 diaris impresos i digitals, a més de 26 Cròniques, en onze comunitats autònomes i diverses revistes.

Amb 1,8 milions de lectors en premsa i revistes (EGM) i més de 230.000 exemplars (OJD), el grup és líder en audiència i difusió en diverses autonomies i compta amb un creixent posicionament en suport digital.

A Internet, les seves publicacions aconsegueixen els 27 milions de visitants únics i els 570 milions de pàgines vistes al mes.