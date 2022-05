Pimec va aplegar ahir a la tarda dos-cents empresaris de la Catalunya central a Món Sant Benet en una gira que està protagonitzant el president de la patronal de la petita i la mitjana empresa, Antoni Cañete. L’objectiu d’aquesta sessió, titulada «Reactivem-nos», i que ja ha passat per altres territorials de Pimec, era «compartir les inquietuds i les necessitats de les pimes i les persones autònomes, per tal de definir les prioritats de la patronal per als propers anys», segons la patronal.

«Les vostres inquietuds i necessitats definiran les prioritats i l’estratègia de Pimec i ens ajudaran a dissenyar accions i mesures que reclamarem als governs i poders legislatius», va assegurar Cañete, que va explicar als assistents l’objectiu del que la patronal anomena «activisme empresarial»: «volem situar les pimes en el pont de comandament, per tant, hem d’estar a tots els llocs on es prenen les decisions que afecten la petita i la mitjana empresa. Si no ho fem, uns altres decideixen per nosaltres i, per tant, no podem garantir que sempre es legisli pensant primer en els més petits». A petició del públic assistent, el president de Pimec també va parlar de temes que preocupen el teixit empresarial local com l’energia, la formació i la reforma laboral i va reflexionar sobre els canvis que s’estan produint al món. La benvinguda de l’acte va anar a càrrec del president de Pimec al territori, Esteve Pintó, i de la secretària territorial, Montse Ficapal