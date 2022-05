La Inspecció de Treball de Catalunya arribarà a les 1.500 actuacions per discriminació a finals d’any, per l’activitat relacionada amb els plans d’igualtat, segons va dir ahir Fanny Saurina, coordinadora d’ocupació de l’ens en un acte organitzat per CCOO. El cos s’està centrant en empreses de més de 100 empleats i es troba, amb «sorpresa» que «moltes ni tan sols han començat» i ofereixen tot tipus d’excuses com ara que han hagut de presentar un ERTO o que no s’han pogut reunir amb els comitès. D’altra banda, els inspectors denuncien la «falta d’actualització de mitjans, maquinària i equips molt important».

Els inspectors destaquen que les denuncies «acostumen a ser molt efectives». En total, durant el 2021 es van rebre 5.749 denuncies, de les quals van sortir 1.905 propostes de multa. I pel que fa a les sancions efectives, el 23% dels expedients acaben amb un procediment sancionador; i el 43% de les ordres de serveis –és a dir de les visites a empreses–acaben amb un requeriment. Les sancions més proposades per la Inspecció són en temes de seguretat i salut sobretot per deficiències de màquines i equips i de relacions laborals, en particular per frau de contractació i per incompliment dels temps de treball. Una de les xacres que més marca la feina de la Inspecció són els accidents de treball, que suposen el 31% de l’activitat anual del cos a Barcelona, una dada que no inclou tots els incidents que les mútues no entren al sistema. El 53% de les investigacions acaben amb una infracció i la causa més sancionada és per les males condicions dels equips. Raquel Menéndez, coordinadora de la Unitat de l’Àrea especialitzada de Seguretat i Salut laboral constata que hi ha una «falta d’actualització de mitjans de treball molt importants» i que es detecten «problemes estructurals dels equips» i també incompliments en qüestions mediambientals com ara la gestió de la calor extrema.