L’aeroport del Prat va registrar 3,5 milions de passatgers a l’abril, mes que enguany ha coincidit amb la Setmana Santa, segons va informar ahir Aena. Es tracta d’una xifra un 22,1% inferior al mateix mes del 2019, quan encara no hi havia pandèmia, de manera que el Prat ha recuperat pràcticament el 78% de l’activitat. En canvi, si es compara amb l’abril del 2021, quan la mobilitat estava més restringida i alguns dels dies de vacances de Setmana Santa eren al març, va representar un increment del 631,2%. L’aeroport barceloní va ser el segon amb més activitat de l’Estat, per darrera l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que va sumar 4,04 milions de viatgers, un 20% menys que a l’abril del 2019 i un 309,7% més que al 2021.

Quant al nombre d’operacions, l’aeroport de Barcelona se situa també en segon lloc, amb 24.642, és a dir, un 17,2% menys que a l’abril del 2019 però un 287,5% més que l’any passat. Quant al tràfic de mercaderies, Barcelona torna a caure del segon al tercer lloc en ser superat pels aeroports de Madrid i Saragossa. Concretament, des del Prat es van moure 12.041,3 tones de mercaderies (-13,8% respecte al 2019) per darrera l’aeròdrom aragonès, amb 12.801,3 tones (un 19,4% menys que al 2019), i el de Madrid, amb 46.028,3 tones (+4,2% vs 2019).