El títol d’aquest article està escrit en rus i ucraïnès, que comparteixen l’alfabet ciríl·lic i la forma d’escriure pau, però també podríem haver escrit el títol en altres llengües d’altres indrets on en l’actualitat hi ha guerres: Etiòpia, Iemen, Israel, Palestina, Sàhara, Myanmar, Somàlia, Congo, Nigèria, Burkina Faso, Uganda, Moçambic, Mali, Afganistán... llocs on la violència en totes les seves formes és usual i condemna a la població a tota mena de privacions i patiments. L’advocacia institucional està donant suport i ajut a les víctimes de la guerra d’Ucraïna amb l’assessorament a tots aquells que fugen dels horrors d’una guerra que no hauria d’haver-se iniciat mai.

Enguany, en el marc de la tradicional celebració del patró de l’advocacia, el Col·legi d’Advocats de Manresa ha organitzat un concurs de fotografia per Instagram amb el lema de la Cultura de la Pau per tal d’emfatitzar el compromís de la professió amb la Pau ara que un conflicte cruent assola Europa. Si bé el conflicte entre persones és inherent a la humanitat des de temps immemorials, també ho és la forma de resoldre’ls. I la guerra no és una forma adequada de resoldre els conflictes. La nostra professió resol tota mena de conflictes i mai la baralla o la violència són les fórmules per resoldre res, tot el contrari, la qualsevol violència i en especial una guerra, genera patiment, destrucció i més conflictes. Qualsevol guerra és injusta. Des de la mediació, des de la conciliació, des de l’arbitratge... l’advocacia disposa d’eines per a resoldre qualsevol mena de conflicte abans de què es produeixi o després del seu inici des de la cultura de la pau. La cultura de l’advocacia està permanentment vinculada a la pau i a la resolució de conflictes per medis no violents, utilitzant la paraula, la persuasió, el compromís, el pacte o el raonament. Tal com va cantar John Lennon, doneu una oportunitat a la pau. Concurs: Cultura de la pau El concurs de fotografia organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa ha tancat aquesta setmana el termini de presentació. Ara, les millors fotografies seran seleccionades pels membres del jurat i passaran a la final amb la seva publicació als perfils de les xarxes socials de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa. Entre les fotos seleccionades el jurat designat per Col·legi d’Advocats de Manresa escollirà tres fotografies guanyadores i tres accèssits del concurs #ICAManresa22 que es donaran a conèixer a l’acte solemne d’imposició de togues que el Col·legi d’Advocats de Manresa farà avui divendres, 13 de maig. Es tindran en compte el nombre de likes per a escollir les millors fotografies. El primer premi obtindrà 250 euros. El segon, 125 euros. I el tercer, 75 euros.