SG4 i el Forn de Cabrianes guanyen el concurs d’Aparadors Creuats

La parella de comerços formada per SG4 i el Forn de Cabrianes de la Muralla del Carme han estat els guanyadors del concurs Aparadors Creuats, una iniciativa que s’ha dut a terme dins la campanya «Tu fas comerç, tu fas Manresa», impulsada per l’Ajuntament de Manresa i les associacions de comerciants de la ciutat que busca aprofitar l’embranzida d’un mes de maig ple d’actes a la ciutat per promocionar el comerç local.

En total han estat 26 els comerços que han participat en aquesta iniciativa, que durant uns dies ha intercanviat els aparadors dels comerços. Ahir al matí, la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet, i la presidenta de la UBIC Manresa, Tània Infante Martínez, van fer l’entrega de premis als guanyadors, que han obtingut 400 euros, aportats per l’Ajuntament i 200 per la Unió de Botiguers i Comerciants. La regidora Masgrau va felicitar els establiments i va agrair la participació de tots els comerços en el concurs. En segona posició, va quedar la parella formada per Rubí i Casals i el Forn de Cabrianes del carrer Alcalde Armengou, i en tercer lloc, la parella formada per la Joieria Estrada i Señor. El jurat ha valorat l’originalitat de cada iniciativa. La campanya «Al maig tu fas comerç tu fas Manresa», que han posat en marxa aquest mes per l’Ajuntament i les associacions de comerciants, té l’objectiu de promoure el comerç local tenint en compte que coincideixen diverses activitats. La Fira de l’Ascensió i el FABA a l’Anònima avui; l’ExpoBages dels dies 21 i 22, i la Festa del Riu el 28 de maig. Els pròxims caps de setmana també s’han organitzat activitats com una fira de bonsai (demà i una de col·leccionistes (21 i 22 de maig), una exposició de cotxes clàssics i microcotxes, la Bategada de Xàldiga i l’Escape City (28 de maig).