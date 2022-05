Ja són 56.000 les petites i mitjanes empreses (pimes) espanyoles les que han sol·licitat el Kit Digital, un paquet d’ajudes que el Govern ha posat en marxa amb l’ajuda dels fons europeus Next Generation. Catalunya és la regió on més pimes han emprès les gestions per obtenir aquestes subvencions. Concretament, ho han fet el 56% de les petites i mitjanes empreses d’entre 10 i 49 treballadors registrades en aquesta comunitat autònoma. De fet, Lleida, fins al moment, ha sigut la província que més peticions ha inscrit en el territori català.

El programa Kit Digital s’emmarca en el Pla de Recuperació i Resiliència, el projecte espanyol per gestionar els 69.500 milions d’euros que rebrà Espanya dels fons europeus. Un dels components previstos en el pla és l’impuls a la pime, a través del qual el Govern ha engegat aquest instrument que compta amb un pressupost de 3.000 milions d’euros i que busca subvencionar l’adopció de solucions digitals per a petites empreses i persones en situació d’autoocupació. Les pimes representen el 65% del PIB espanyol i, abans de la pandèmia, segons la Confederació Espanyola de la Petita i la Mitjana Empresa (CEPiME), el 78% de les pimes consideraven la digitalització com un element important, però només un 23% hi invertia.

Així, amb l’objectiu d’acostar aquestes ajudes a les pimes catalanes, dijous es va celebrar a l’edifici MediaTIC, a Barcelona, una taula rodona sobre digitalització i pimes. L’esdeveniment, organitzat per EL PERIÓDICO amb la col·laboració de Banc Sabadell i Cellnex, va comptar amb la participació del mànager de l’oficina Next Generation d’Acció del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Xavier Elizondo; la directora de Fons Europeus i Sostenibilitat <strong>del Banc Sabadell</strong>, Silvia Valle; el director de Serveis a les Empreses de Barcelona Activa, Jaume Baró, i el president de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Julià Manzanas.

Com va explicar Xavier Elizondo, el Kit Digital ofereix bons per valor de 12.000 euros que les pimes poden gastar en una o diverses solucions digitals previstes en un catàleg que van des de la creació d’una pàgina web, la gestió de les xarxes socials i el comerç electrònic fins a aspectes com la ciberseguretat: «Des d’Acció ajudem les empreses en l’elegibilitat de les convocatòries segons els projectes que estan portant a terme, no al revés.» Per la seva part, el director de Serveis a les Empreses de Barcelona Activa, Jaume Baró, va celebrar la bona acollida del programa en territori català. No obstant, Baró va assenyalar que el veritable repte vindrà quan s’obrin convocatòries per a microempreses i autònoms: «Les pimes saben què volen, però quan baixem de nivell a la piràmide empresarial, hi ha moltes microempreses que no saben ni per on començar». En aquest sentit, la convocatòria perquè les empreses d’entre tres i nou treballadors puguin sol·licitar el Kit Digital s’obrirà aquest estiu i les microempreses de menys de tres treballadors podran sol·licitar aquesta ajuda a partir de setembre o octubre.

Assessoria

Un dels punts clau, com va assenyalar la directora de Fons Europeus i Sostenibilitat del Banc Sabadell, Silvia Valle, és l’autodiagnòstic: «És imprescindible analitzar quins serveis existeixen i com les empreses es poden digitalitzar a través d’ells». En aquest sentit, Julià Manzanas, president de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi d’Economistes de Catalunya, assenyalava que «cal incentivar les inversions que siguin útils a llarg termini i donar suport als punts que tinguin més sostenibilitat en el temps».

En aquesta línia, Elizondo va subratllar la importància de «promoure que les empreses digitalitzin parts del seu negoci, en lloc d’actualitzar o potenciar sectors que ja estan digitalitzats». Es tracta, per tant, de buscar noves eines per ampliar el mercat i incrementar els ingressos. A tall d’exemple, el representant de Barcelona Activa va remarcar aspectes com la ciberseguretat: «Com més digitalitzades estiguin les empreses, més protegides han d’estar per evitar possibles atacs cibernètics».

A més, el programa ha posat a disposició de les pimes 3.000 agents digitalitzadors –una xifra que s’anirà ampliant a mesura que avanci la convocatòria–, habilitats per subscriure els acords de prestació de solucions de digitalització amb els beneficiaris de les ajudes del programa Kit Digital i titulars del bo digital. De la mateixa manera, aquests agents també podran ajudar les pimes i els autònoms en el procés de sol·licitud d’ajudes exercint com a representants voluntaris. «És molt important deixar-se assessorar per algú que conegui bé el programa i que pugui guiar bé l’empresa», va explicar Jaume Baró. A més, el mànager de l’oficina Next Generation d’Acció va fer una crida a buscar els seus propis agents digitalitzadors: «És una qüestió de confiança i de retorn econòmic al territori. Pot ser difícil trobar un agent a través de la pàgina web, per això des d’Acció recomanem que busquin pels seus barris».

Formació

No obstant, Baró també va remarcar que, «independentment dels assessors digitals, és necessari que les persones que hi ha al capdavant de les empreses tinguin un mínim de competències digitals per entendre quines accions ha d’emprendre el seu negoci». En aquest sentit, la formació és essencial. De fet, la pandèmia de coronavirus ha fet que moltes empreses hagin accelerat el procés de digitalització per poder continuar funcionant malgrat les restriccions sanitàries.

Així, la demanda de cursos sobre aquest àmbit s’ha disparat en els dos últims anys. Com va assenyalar el president de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi d’Economistes de Catalunya, «el petit empresari no pot dominar totes les tecnologies que existeixen –IA, IoT, ‘blockchain’, etc.–, de manera que ha de buscar les solucions de manera externa, amb assessors que estiguin ben formats».