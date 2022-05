El Port de Barcelona va informar aquest dimecres que ha adjudicat els treballs d’obra civil i auxiliars de manteniment per un import anual màxim d’1,9 milions d’euros. Copisa Constructora Pirenaica SA, en el marc d’una UTE (unió temporal d’empreses) amb Sorigué Acsa Conservació d’Infraestructures SAU, han sigut els adjudicataris del contracte, que té un valor estimat de 9,5 milions d’euros per al màxim termini contractual (5 anys).

L’objecte del contracte és l’execució dels treballs d’obra civil i altres treballs auxiliars que puguin ser necessaris per conservar les infraestructures existents en tot l’àmbit territorial del Port de Barcelona, per permetre i facilitar l’explotació portuària i la normal activitat. Queden excloses d’aquest contracte les activitats relacionades amb la neteja periòdica d’edificis, neteja viària, jardineria, manteniment elèctric i altres treballs especialitzats.

La tipologia dels treballs inclosos en aquest contracte és molt diversa i destaca, entre d’altres, els treballs de reparació de molls i estructures d’atracament i defensa; treballs de pavimentació; senyalització viària o treballs de manteniment, modificació o ampliació de la xarxa d’aigua.

Servei ferroviari amb Burgos

Port de Barcelona també ha informat aquest dimecres que la firma Synergy, operador logístic del grup Hutchison Ports, i Asecomex han presentat un nou servei ferroviari des de la terminal burgalesa de Villafría. Synergy podrà realitzar des d’aquest emplaçament la tasca que presta des de la resta dels seus corredors ferroviaris amb origen o destinació al Port de Barcelona: ports, gestions duaneres, estoc de contenidors, cross-docking i emmagatzemament i neteja i reparació de contenidors, entre d’altres.

La xarxa de connexions intermodals «port-porta» amb el Port de Barcelona, que també s’estén al sud de França, permet reduir en gran manera els temps de trànsit i contribueix a l’estalvi d’emissions contaminants. Addicionalment, ofereix seguretat als clients davant les dificultats que pateix la cadena logística, com la falta de conductors, els preus del combustible i la resta dels problemes que afligeixen el transport internacional.

Per a Damià Calvet, president de Port de Barcelona, «el Port de Barcelona mou actualment més del 15% dels seus contenidors en ferrocarril i la línia directa amb Burgos farà que aquest percentatge sigui encara més gran. Estem fomentant la mobilitat sostenible, la descarbonització. El futur passa pel ferrocarril i continuarem recolzant projectes com el de Synergy».

Les infraestructures i serveis de Synergy arriben a una dimensió global gràcies a la xarxa de Hutchison Ports, terminalista pioner present a 52 terminals i 26 països, que proporciona al Port de Barcelona més de 200 connexions amb ports de tot el món. A les seves instal·lacions destaca la Terminal BEST, la més avançada tecnològicament d’Espanya, que disposa de la terminal ferroviària més gran dels ports del Mediterrani, amb vuit vies de 750 metres que connecta el trànsit mundial cap a Europa a través del Mediterrani i viceversa.