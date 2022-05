El port de Barcelona reflecteix la recuperació econòmica «de manera accelerada». La infraestructura va tancar l’any passat amb un total de 66,4 milions de tones gestionades, cosa que va significar un creixement de l’11,8%, només l’1,5% per sota del tràfic total de mercaderies assolit el 2019. El president de Port de Barcelona, Damià Calvet, va reivindicar aquest dimecres en la presentació del balanç del 2021 la importància de la infraestructura en la consolidació del creixement econòmic de Catalunya després d’uns exercicis marcats per la pandèmia. Tots els tràfics principals, a excepció dels líquids a granel, van tancar l’any amb creixements. En el tràfic de contenidors, el 2021 es van batre rècords, amb un creixement del 19,3%. La comparativa amb l’any 2019 és també positiva, amb un increment del 6,2%. El director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, va destacar que «en el cas del tràfic de contenidors plens, l’increment respecte a l’any 2019 va ser del 9%, amb resultats positius tant en exportacions i importacions, que van créixer un 10% i un 5% respectivament, com en tràfics, que experimenten un increment del 14%». El pes del tràfic marítim de mercaderies amb Àsia ja suposa més del 50%, tant en exportacions com importacions, consolidant-se com l’aposta estratègica principal del port de Barcelona, en un context de vaixells cada vegada més grans i concentració del mercat del transport internacional.

Port de Barcelona va tancar el 2021 amb una xifra de negoci de 151 milions d’euros, que va suposar un increment del 9% respecte del 2020 (172 milions el 2019). Calvet va ressaltar que el creixement dels tràfics va ser superior al de la xifra de negoci com a conseqüència del paquet d’ajudes que Port va posar en marxa per afavorir la recuperació econòmica i mitigar els efectes de la pandèmia. Aquesta reducció de taxes i altres mesures va suposar una transferència d’ingressos a clients entorn dels 11 milions d’euros. El ‘cash flow’ va arribar el 2021 a 83 milions d’euros, un 25% més que el 2020, recuperant els nivells habituals del Port. Durant la presentació de resultats de l’exercici 2021, la subdirectora general d’Económico Financiero, Miriam Alaminos, va explicar que s’han executat inversions per import de 69 milions d’euros. Una de les inversions més grans va ser l’adquisició dels terrenys que Total Petrochemicals tenia a la ZAL Port i que ara s’incorporarà al domini portuari. Trànsits Quant a la càrrega convencional, que majoritàriament inclou el tràfic ro-ro (vehicles), es va registrar una alça del 14,3% respecte del 2020. En l’àmbit del tràfic de vehicles nous, un dels segments més afectats per l’actual context d’incertesa i crisi econòmica derivada de la pandèmia, es va aconseguir un creixement del 3,9%, amb 499.000 unitats mogudes. En l’apartat de líquids a granel, el moviment aconseguit el 2021 va ser de 12,4 milions de tones, amb una caiguda del 3,4%. I en el cas dels sòlids a granel, l’any es va tancar amb un moviment de 4,5 milions de tones, un 9,9% més respecte del 2020. El trànsit ferroviari des del port de Barcelona s’ha incrementat de manera notable, en concret el 18,4%, incrementant la quota de mercat d’aquest mode de transport fins al 15,5%, arribant a un nou rècord anual. Tenint en compte aquestes xifres, el trànsit ferroviari del Port de Barcelona suposa un estalvi anual de 46.315 tones de CO2 o el que és el mateix: evitar el pas de 197.928 camions per la carretera. El dia 13 de març del 2020 es va prohibir el trànsit de passatgers. En el cas dels creuers, la prohibició no es va aixecar fins al juny de 2021. En aquest escenari, el trànsit de passatgers en el Port de Barcelona el 2021 va sumar prop d’1,5 milions de persones, creixent un 74, 7% respecte del 2020. No obstant, segueix un 67,6% per sota dels trànsits del 2019. La recuperació en el cas dels ferris ha sigut més acceleració, situant-se un 34,4% per sota dels trànsits prepandèmia. En el cas dels creuers, els trànsits estan un 83,4% per sota de l’any 2019. No obstant, la dada de 521.000 creueristes amb qui s’ha tancat l’exercici és positiva i fa pensar que la recuperació continuarà aquest any. Durant l’exercici 2021, els països que han tingut un comportament més dinàmic en els seus intercanvis amb el Port de Barcelona han sigut, en el cas de les exportacions en contenidor: Xina, Estats Units, Emirats Àrabs Units, Algèria i Aràbia Saudita. Quant a les importacions, els principals mercats emissors de les mercaderies que arriben al Port de Barcelona han sigut: Xina, Turquia, Índia, Estats Units i Corea del Sud, en aquest ordre.