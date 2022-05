Ryanair va reduir les seves pèrdues un 65% el seu any fiscal 2022, que va finalitzar el 31 de març, al registrar uns números vermells de 355 milions d’euros, en comparació amb les pèrdues de 1.015 milions d’euros de l’any anterior, marcat per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia del coronavirus. Durant el període, la companyia va recuperar amb força el trànsit al passar de 27,5 milions a 97,1 milions de passatgers, tot i que encara està per sota dels 149 milions de viatgers previs al coronavirus. El factor d’ocupació va créixer 11 punts percentuals, fins al 82%

La facturació de l’aerolínia va arribar als 4.800 milions d’euros durant l’exercici, el que suposa un creixement del 193% respecte als 1.640 milions d’euros de l’any anterior, gràcies als ingressos per serveis complementaris –és a dir, pagament per embarcament prioritari, reserva de seient o pagament per maleta–, que van suposar un bon ingrés generant més de 22 euros per passatger i compensant la caiguda del 27% de les tarifes que de mitjana es van situar en 27 euros, segons l’empresa.

Els números podrien ser molt pitjors. Mentre que el trànsit va augmentar un 253%, els costos d’explotació «només» van créixer un 113% fins als 5.270 milions d’euros (inclòs un augment notable del 237% en combustible fins a 1.830 milions d’euros), impulsats principalment per la reducció dels costos variables, com els d’aeroport i manipulació, les taxes de ruta i el menor consum de combustible dels nous avions B737 ‘Gamechanger’. Aquesta rebaixa dels costos, juntament amb l’augment dels factors de càrrega, va fer que el cost unitari per passatger (sense combustible) es reduís a 35 euros.

El conseller delegat de Ryanair, Michael O’Leary, preveu que el nombre d’usuaris de l’aerolínia ‘low cost’ s’incrementi fins als 165 milions aquest any, un 10% més dels que va tenir l’aerolínia l’any abans de la covid (149 milions), el seu millor registre fins ara. De fet, O’Leary es marca com a objectiu un creixement de 10 punts percentuals a l’any durant els pròxims cinc anys, fins arribar als 225 milions de passatgers. «Aquest creixement es produirà amb tarifes més baixes i amb una flota de nous avions B737 ‘Gamechanger’ (la companyia va fer una comanda de 210 d’aquestes aeronaus), que ofereixen un 4% més de seients, consumeixen un 16% menys de combustible i redueixen les emissions de soroll en un 40%», ha destacat.

Fins aquest març, Ryanair ha rebut 61 avions B737-8200 ‘Gamechanger’ i espera adquirir-ne 70 més de cara a l’estiu amb l’objectiu d’«impulsar la recuperació i fomentar el creixement». Amb aquests avions, Ryanair calcula que la seva capacitat s’incrementarà aquest estiu un 115% en comparació amb els nivells de 2019, previs a l’esclat del coronavirus a nivell mundial, seguint la línia de l’augment de passatgers en funció de les seves expectatives anuals. «Esperem omplir aquests vols amb tarifes més baixes i costos de combustible més alts que els que teníem abans de la covid», apunta l’empresa.

L’aerolínia té el 80% del seu combustible cobert a un preu «molt per sota» dels actuals, però el 20% sense cobertura, el que «donarà lloc a un augment dels costos no pressupostats» per l’alça de preus d’aquesta matèria primera des que va esclatar la guerra. No obstant, Ryanair és «optimista» sobre les tarifes de cara a aquest estiu gràcies a l’impuls de les reserves, que ara estan més a prop dels nivells de 2019 després de l’«impacte nociu» de la variant òmicron i l’esclat de la guerra d’Ucraïna al febrer.

Així, la companyia ‘low cost’ preveu tornar a ser rendible aquest any fiscal 2023, malgrat que la recuperació «continua sent fràgil» per la possibilitat de noves variants del virus i per l’efecte que pugui tenir la guerra d’Ucraïna. «Atès el risc continu de fluxos de notícies adverses sobre aquests dos temes, és poc pràctic (si no impossible) proporcionar un rang d’orientació de guanys assenyat o precís en aquest moment», afegeix en el comunicat.

D’altra banda, el deute net al final d’any de Ryanair va ser de 1.450 milions d’euros (gairebé la meitat dels 2.280 milions d’euros de l’any anterior) i la companyia «planeja» reduir-lo a zero en els pròxims dos anys malgrat les inversions previstes i, segons explica, més del 90% de la flota B737 és lliure de càrregues. «La fortalesa del balanç de Ryanair indica que el grup està ben posicionat per capitalitzar ràpidament en les moltes oportunitats de creixement que hi ha a Europa per la recuperació posterior a covid-19», exposa l’aerolínia.