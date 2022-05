L’ExpoBages torna. Després de dos anys de parada obligatòria a causa de la pandèmia, la fira multisectorial de referència a la Catalunya Central recupera el centre de Manresa, i ho fa amb més bona salut que mai: el certamen —que celebra la 40a edició— creix en metres quadrats i guanya un 20% més d’expositors respecte de la darrera edició. En total, hi haurà 133 estands, que conviuran amb un cap de setmana de comerç obert, propostes gastronòmiques i activitats per a totes les edats.

Una de les novetats rellevants d’enguany és l’Espai TecnoB@ges, que neix de la inquietud de la comissió organitzadora per reforçar la potencialitat del sector tecnològic a la Catalunya Central, sobretot el de la comarca del Bages. L’espai, ubicat a Sant Domènec, acollirà activitat ja des de dijous 19. Durant els dies 19 i 20 de maig, la zona TecnoB@ges comptarà amb unes Jornades Professionals de caràcter divulgatiu, mentre que els dies 21 i 22 de maig, l’espai tindrà una mirada més lúdica. Hi haurà expositors, xerrades i diferents activitats relacionades amb la tecnologia.

Aquest dimarts, l’Espai TecnoB@ges ja s’ha estrenat amb la presentació oficial de la fira, en una roda de premsa que ha comptat amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit Villegas; el regidor de Turisme i Promoció de Ciutat, Joan Calmet Piqué; la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs Gonzàlez, i l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán Claret, en ser aquesta localitat bagenca el municipi convidat d’enguany.

Tal com s’ha explicat en la presentació, la comissió encarregada d’organitzar l’ExpoBages —formada per l’Ajuntament de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa, la Unió de Botiguers de Manresa i altres representants de sectors econòmics— ha dedicat part dels seus esforços en dinamitzar la fira, amb propostes que la facin més atractiva per als visitants, com activitats infantils i exhibicions de diferents àmbits. Entre les activitats infantils destaquen les atraccions que se situaran a la plaça Simeó Selga (un carrusel ecològic, un inflable i un taller de baldufes de fusta), jocs de fusta al llarg del tercer tram del passeig Pere III i un circuit de karts elèctrics a la plaça Crist Rei. A més, al carrer Josep Maria Planes diferents Associacions de Veïns faran activitats durant tot el cap de setmana, i a la plaça Major serà l’escenari, diumenge, d’una actuació de la Colla Castellera Tirallongues de Manresa. El programa d’activitats complet està disponible a la pàgina web de l’ExpoBages.

Pel que fa al municipi convidat, Sant Fruitós de Bages, tindrà un espai propi i participatiu, on es donarà a conèixer. Entre les activitats que organitzarà, hi ha una degustació de paella d’arròs, plat tradicional de la localitat.

ExpoBages, el gran aparador de la Catalunya Central

L’ExpoBages és una fira multisectorial de referència al territori, però també un gran esdeveniment popular que omple els carrers de Manresa d’activitat durant tot un cap de setmana.

La fira s’estén pels principals carrers del centre de Manresa i combina l’oferta pròpia d’una fira multisectorial amb parades d’artesans i comerç, que obre tot el cap de setmana. Una gran diversitat de propostes que permet al públic tocar, tastar i conèixer en primera persona una infinitat de productes i serveis.

ExpoBages està organitzat per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa. Hi col·labora la Unió de Botiguers i Comerciants, amb la participació de la Generalitat de Catalunya, La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Manresa.