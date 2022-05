Inditex ha anunciat aquest dijous un acord amb un proveïdor per 100 milions d’euros durant tres anys per a la compra de teixits reciclats i reciclables. En concret, amb la firma finlandesa Infinited Fiber Company. Es tracta d’un acord inusual dins del sector que pretén impulsar els objectius de sostenibilitat mitjançant acords de confiança amb proveïdors amb capacitat per produir els teixits que requereix la indústria per complir els seus objectius mediambientals. La circularitat tèxtil traspassa el llindar de meres promeses per ser una exigència dels consells de direcció i, asseguren en el sector, també dels consumidors. Per 100 milions d’euros, Inditex assegura la venda durant tres anys del 30% del volum de producció de la firma finlandesa.

Infinna és una fibra tèxtil elaborada per Infinited Fiber Company i que es pot crear íntegrament a partir de residus tèxtils. Aquest compromís de compra és significatiu per als plans d’Infinited Fiber d’escalar la seva tecnologia de reciclatge a través de la seva primera fàbrica amb gran capacitat industrial, que començarà les seves operacions el 2024, data a partir de la qual Inditex començarà a comprar els seus teixits. Aquest projecte forma part del Sustainability Innovation Hub d’Inditex, una plataforma d’innovació oberta que treballa amb ‘start-ups’, institucions acadèmiques i centres tecnològics per promoure i escalar iniciatives innovadores de nous materials, tecnologies i processos que redueixin l’empremta mediambiental dels productes de moda i ajudi a avançar cap a solucions sostenibles i circulessis. El teixit El teixit té una alta composició de cel·lulosa –com les peces desgastades– i cotó, amb un tacte i aspecte similars al del cotó convencional, i pot ser reciclada de nou en el mateix procés juntament amb altres residus tèxtils. Mitjançant aquesta fibra, Inditex podrà continuar minimitzant l’ús de recursos verges i continuar avançant cap a un model de producció circular. Com a part d’aquesta col·laboració, Zara ha llançat també la primera càpsula que incorpora aquesta fibra, procedent majoritàriament de peces proporcionades per Càritas, entitat col·laboradora en el programa de recollida de roba utilitzada de Zara. Un altre element que crida l’atenció de l’estratègia d’Inditex és que beneficiarà també altres marques que vulguin utilitzar el teixit, ja que la capacitat de reciclatge i producció de la firma finlandesa serà molt superior a les compres previstes per la firma gallega. Javier Losada, director de Sostenibilitat d’Inditex, ha assenyalat que l’anunci s’emmarca en l’estratègia general de «buscar noves aliances, processos i materials que ens ajudin a aconseguir l’obtenció de noves fibres procedents de residus tèxtils pre i postconsum». Petri Alava, CEO i cofundador d’Infinited Fiber Company, va reconèixer en un comunicat que l’acord permetrà que Infinna es converteixi «en una matèria primera tèxtil majoritària en el futur». Inditex utilitzarà aquests teixits a les seves set marques (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho i Zara Home), que operen a més de 200 mercats.