La direcció i els sindicats de Seat estan negociant un pla de prejubilacions voluntàries per fer front a l’excedent de plantilla que genera la fabricació del cotxe elèctric, que requereix un 30% menys d’hores per produir-se que els de combustió. Després de setmanes de reunions per pactar un nou conveni col·lectiu fins el 2026, les dues parts van acostar posicions durant la reunió de divendres passat i han obert la porta que aquest pla social afecti 1.330 treballadors de la planta de Martorell, segons han informat CCOO i UGT en un comunicat conjunt. Seat va acceptar que els treballadors puguin sol·licitar la prejubiliació un mes després de fer 61 anys, fet que comporta uns 1.330 empleats puguin fer-ho entre aquest any i el 2026. D’altra banda, CCOO i UGT han assegurat que Seat ha acceptat abonar un complement mensual del 70% del sou, les primes i el 100% de l’antiguitat cada mes als empleats fins que facin 65 anys.