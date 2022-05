La coooperativa manresana Supercoop convoca els seus associat a una assemblea extraordinària el proper diumenge 29 de maig, a 1/4 d’11 del matí, a Els Carlins de Manresa per presentar i valorar una proposta de pla d’acció per al futur que ha de dotar de «major estabilitat al projecte», segons ha fet saber la cooperativa.

La proposta, alerta el consell rector de Supercoop, «preveu canvis importants, tant en el model actual com en l’organització», i per això es requereix, insisteix, la validació de les persones associades. Els convocants avancen que «per reduir les despeses en l’organització d’aquest acte, hem arribat a un acord amb Els Carlins i per poder fer ús del seu espai, utilitzarem el mètode de taquilla inversa». Així, les persones assistents pagaran «el que creiem que val el poder fer ús de l’espai» per evitar un esforç econòmic pel supermercat de manera col·laborativa».