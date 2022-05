Aigües de Manresa ha estat guardonada amb el premi Asepeyo Antoni Serra Santamans a les millors pràctiques preventives 2021.

El lliurament de la 10a edició dels guardons va tenir lloc ahir en un acte al Museu Marítim de Barcelona, al qual van assistir la directora d’organització d’Aigües de Manresa, Esther Costa, la tècnica de Seguretat i Salut de l’empresa, Marta Sabater, i el representant dels treballadors al Comitè de Seguretat i Salut, Jordi Téllez. L’acte va reunir els 15 finalistes i els 15 guardonats d’entre 103 propostes que s’hi van presentar.

Es tracta d’un premi a la millor contribució preventiva de la representació institucional de treballadors i empresaris i en aquest cas el reconeixement arriba per la iniciativa de l’empresa i el comitè de seguretat i salut de buscar una solució a través del vestuari per reduir el nombre d’accidents laborals i baixes provocades per les picades de vespa. Es va fer un estudi i es va veure que la part groga de l’uniforme atreia un gran nombre d’insectes, sobretot a la part del coll i la cara, i es van començar a buscar alternatives per canviar-la, però mantenint en tot moment la seva funció de seguretat. El model de vestuari actual té la part superior de color blau i la franja groga a la part inferior, i ha permès reduir el nombre d’accidents laborals per picades.

Els Premis Asepeyo Antoni Serra Santamans tenen com a objectiu reconèixer i premiar les empreses associades a Asepeyo que hagin destacat per les seves accions en matèria de prevenció de riscos laborals.