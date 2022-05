El Govern manté el full de ruta respecte al sistema públic de pensions malgrat les recents pressions del Banc d’Espanya per a fer més reduccions en el futur. El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, ha desatès aquest dijous els dubtes que des de l’organisme presidit per Pablo Hernández de Cos han manifestat sobre la viabilitat. El ministre, en la mateixa línia que s’ha pronunciat aquest dijous la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha reiterat la seva intenció de complir amb la recent reforma i que les pensions s’apugin l’any que ve de manera automàtica segons la mitjana de l’IPC.

«El Banc d’Espanya no ha fet cap anàlisi nova que em faci canviar la valoració de la sostenibilitat del sistema públic de pensions. [...] A mi el que m’interessen són les aportacions científiques», ha declarat Escrivá aquest dijous, durant la presentació de l’avanç de les dades d’ocupació de maig. En aquest sentit, el maig del 2022 serà el tercer millor maig de la sèrie històrica. L’escalada de la inflació gairebé no abaixa el ritme, la guerra d’Ucraïna s’allarga, però això no està sent obstacle perquè el mercat de treball espanyol mantingui la tendència expansiva. Les previsions oficials són que el mes tancarà amb 216.000 afiliats més a la Seguretat Social que el mes passat, i consolida la quota de més de 20 milions de treballadors en actiu.

El sector privat està tirant la creació d’ocupació i aquells sectors, especialment dependents del turisme, que més han patit les conseqüències de la pandèmia estan molt a prop dels nivells precovid. A les portes de la campanya d’estiu, l’hostaleria és a tan sols 60.000 ocupats de tornar a tenir les quotes d’ocupació del 2019. Més ocupació i de més qualitat que es tradueixen en més ingressos per a la Seguretat Social, que recapta en cotitzacions el 10,7% més que l’any passat.

I és que la reforma laboral s’està deixant notar després de dos mesos de plena vigència. L’ocupació anticipada per Escrivá és una ocupació de més estabilitat, en la qual es firmen més indefinits i els temporals duren més temps. Col·lectius com els joves s’han vist especialment beneficiats, perquè si bé abans de la reforma només quatre de cada 10 joves tenien un contracte indefinit; ara la proporció ha pujat a sis de cada 10.

La guerra d’Ucraïna i l’escalada de la inflació no s’estan reflectint tampoc en les dades recopilades per la Seguretat Social aquest mes de maig. Ni en falta de creació d’ocupació ni en augment dels treballadors en ERTO. Segons les últimes xifres, hi ha uns 26.000 empleats afectats per una suspensió, una xifra molt similar a la del mes passat i molt lluny dels nivells pandèmics. «De moment l’efecte és menyspreable», ha afirmat Escrivá.

Bones perspectives per a la resta de l’any

Les bones dades d’ocupació que ha presentat aquest dijous Escrivá mantenen la tendència de creixement dels últims mesos i prometen seguir la ratxa durant el que queda d’exercici. Així es deriva de l’enquesta publicada també aquest dijous per la consultora Manpower, que anticipa un tercer trimestre d’intens creixement per a l’ocupació. Segons la consultora, quatre de cada 10 directius preveuen ampliar plantilla durant els pròxims mesos, tres de cada 10 preveu mantenir-la i només tres de cada 10 reconeix que farà acomiadaments.

Per zones, la regió nord-est (Catalunya i les illes Balears) se situa al capdavant de les previsions de contractació que té Manpower. Per mida d’empresa, les grans generaran més ocupació que les pimes i, per sectors, els professionals de la informació i la tecnologia són el perfil més buscat de cara a curt-mitjà termini per les empreses.