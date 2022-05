El 80% dels problemes de seguretat en les organitzacions prové d’una falta de competències en ciberseguretat, segons un informe de Fortinet. Això comporta múltiples reptes i repercussions per a les organitzacions i fins i tot pèrdues econòmiques.

Segons l’estudi, el 60% dels directius admet que la seva organització té dificultats per contractar personal i el 52%, per retenir-lo. I és que, cada vegada més, la falta d’habilitats s’està convertint en una prioritat per a la junta directiva. L’estudi recomana abordar el tema amb formació i certificacions per augmentar l’educació dels empleats.

La vicepresidenta executiva de màrqueting, Sandra Wheatley, ha explicat que l’informe constata que la bretxa de competències no és només un repte d’escassetat de talent, sinó que també «està afectant greument els negocis i s’està convertint en una de les principals preocupacions dels empresaris de tot el món». A més, l’empresa s’ha compromès a formar un milió de professionals per augmentar les habilitats i la consciència en ciberseguretat i així contribuir a reduir la bretxa d’habilitats per a 2026.

Impacte global

La força de treball mundial en ciberseguretat ha de créixer un 65% per defensar «eficaçment» els actius crítics de les organitzacions, d’acord amb l’informe 2021 Cyber Workforce Report de (ISC)2. El nombre de professionals necessaris per cobrir el buit ha disminuït de 3,12 milions a 2,72 milions l’últim any, però hi continua havent una «diferència important» que deixa les organitzacions en situació de vulnerabilitat.

L’estudi també confirma que, a nivell global, el 64% de les organitzacions van tenir bretxes i, com a conseqüència, pèrdues d’ingressos, costos de recuperació i multes. Per això, en el 76% de les organitzacions, el consell d’administració ha recomanat l’augment de la plantilla de TI i ciberseguretat.

Segons les dades de l’informe sobre la bretxa d’habilitats en ciberseguretat del 2022, el 87% de les organitzacions ha implementat un programa de formació per augmentar la conscienciació en ciberseguretat. D’altra banda, el 75% de les organitzacions tenen estructures formals per contractar específicament més dones, mentre que el 59% disposen d’estratègies per contractar minories. A més, el 51% s’esforça per contractar més professionals veterans.