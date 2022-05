La cooperativa Fedefarma va inaugurar aquest dimecres de manera oficial el seu nou centre de distribució farmacèutica a Palau-solità i Plegamans. El President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va assistir a l’acte, que situa aquesta distribuïdora de medicaments catalana en bona posició en un mercat molt competit i amb capacitat per créixer un 40% en els pròxims anys. La nova planta ha suposat una inversió de més de 40 milions d’euros, amb la generació de 200 llocs de treball. Són les noves plantes logístiques del sector farmacèutic una ostentació tecnològica i la de Fedefarma permetrà la preparació i emmagatzematge de més del 85% de les unitats que ven la firma, i servir diàriament més de 500.000 unitats i 1.200 cubetes/hora.

La planta de Fedefarma ocupa una parcel·la de 34.700 metres quadrats, amb una planta construïda d’uns 19.000 metres quadrats. Existeix, per tant, la possibilitat d’ampliar les instal·lacions. La capacitat d’emmagatzematge és de l’ordre dels 6.000 palets i 160.000 cubetes, amb més de 50.000 referències en estoc.

Aquesta instal·lació dona servei a farmàcies de Catalunya i el País Valencià, i permet actuar com a magatzem regulador de set magatzems més. La instal·lació és complementària a la que té Fedefarma a Gavà.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que el centre logístic de Fedefarma «combina dos valors que crec que hem de tenir molt presents perquè marquin els reptes de futur del país, d’una banda, la necessitat d’afrontar la innovació tecnològica i fer-ho al servei de les persones, i el treball cooperatiu».o

El president de Fedefarma, Xavier Casas, ha manifestat la satisfacció de la cooperativa per inaugurar aquest centre logístic «dissenyat per aportar valor i serveis més enllà de la distribució, proposant un model al servei de la farmàcia per optimitzar tota la cadena del medicament i resultant en un millor servei al pacient».

Casas va destacar que Fedefarma va ser el 2021 la distribuïdora farmacèutica que més va créixer en termes de quota de mercat, amb una xifra de negoci de 734,3 milions d’euros. Fedefarma és líder a Catalunya en el sector. El 75% de les farmàcies són sòcies de la cooperativa. En el País Valencià és la tercera, després de créixer el 9% en un any.