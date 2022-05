El Govern i els sindicats van ratificar ahir que l’experiència representi un 60% dels punts del concurs de mèrits per estabilitzar 27.584 places, en una nova reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAGC). Haver superat unes oposicions sense obtenir plaça, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals es valoraran amb un màxim de 40 punts. El procés extraordinari d’estabilització a l’administració catalana, que busca complir la normativa espanyola de reducció de la temporalitat, s’hauria de convocar abans de l’estiu, segons van indicar fonts sindicals. La via excepcional d’accés per concurs de mèrits afecta 27.584 places, que estan ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016.

La reunió va tenir lloc una setmana després que el mateix òrgan avalés la convocatòria de prop de 46.800 ofertes per donar compliment a la Llei 20/21 que marca que la temporalitat, que ara està situada en un 35,5% a la Generalitat, ha de ser d’un percentatge inferior al 8% de la plantilla a finals del 2024.