El gran consum ha acumulat un creixement del 4,6% a escala estatal durant el primer semestre del 2022, segons les dades presentades per la consultora NielsenIQ en el 27è Congrés d’AEOC ahir. Les previsions de cara a final d’any són d’un augment del 3,7% de la facturació, tot i que les dades també mostren una caiguda del volum de vendes d’un 1,3%. L’informe presentat assenyala la inflació i l’increment dels preus com les principals causes dels canvis en el comportament dels consumidors. Segons les dades d’AECOC, el 70% es fixa més ara en els preus i promocions a l’hora de comprar, el que suposa una pujada de deu punts respecte de l’any 2021. Els usuaris opten per simplificar la cistella de la compra, i es fixen menys en la innovació. El 51% dels enquestats van indicar que opten pels productes més bàsics. El sector també ha registrat un auge de la marca blanca, que ha crescut un 11,8% el primer semestre.