L’empresari manresà Llorenç Juanola (Electrodomèstics Expert Juanola) va assumir la presidència d’ExpoBages l’any 2009. Ha estat al capdavant de la comissió organitzadora durant un període de 14 anys en què s’han portat a terme múltiples accions per dinamitzar aquesta fira multisectorial referent a la Catalunya Central. A la comissió també hi ha representants de l’Ajuntament de Manresa, la Cambra de Comerç, la UBIC, professionals de diversos àmbits i tècnics de Fira Manresa.

Va començar a presidir la comissió en plena crisi econòmica, el 2009. Com recorda els seus primers anys? Era complicat organitzar l’ExpoBages?

Vam haver de picar molta pedra, no va ser fàcil. Aconseguir omplir el Palau Firal de Manresa d’estands era molt complicat, les respostes dels expositors potencials sempre eren que no hi havia diners.

Malgrat la crisi de l’època, la seva voluntat quan va ocupar el càrrec ra donar un revulsiu a la fira , oi?

Aquest era el repte. Jo abans de presidir la comissió havia estat 13 a la UBIC, i 13 anys més a la Cambra de Comerç. Coneixia bé l’ExpoBages. A més, com a comerciant hi tenia cada any expositor i era dels que es queixava que s’anaven perdent els estands de categoria. El Palau Firal s’havia omplert d‘expositors sense producte, fet que deslluïa molt la fira, i més tenint en compte que anys enrere molta gent anava a les fires a veure novetats.

L’ExpoBages es va fer al Palau Firal fins el 2012. L’any 2013 és va apostar per traslladar la fira al centre de Manresa. És un dels canvis més destacats de la seva etapa al capdavant de l’ExpoBages?

Sí, va ser un gran canvi. La decisió es va prendre després de copsar l’opinió dels assistents. Es feia evident que cada cop costava més que la gent es desplacés fins al Palau Firal, i com que els expositors no estaven contents amb l’afluència de visitants cada any era més difícil que repetissin. Amb aquestes sensacions, ens vam asseure amb l‘aleshores regidora de Comerç, Sílvia Gratacòs, i vam decidir fer el pas de traslladar-nos al centre de Manresa. D’aquesta manera tornàvem als orígens de la fira.

Quines altres fites s’han assolit al llarg d’aquests anys?

Com a fita important, en destaco el fet d’haver aconseguit sectoritzar tota la fira. D’aquesta manera s‘ha pogut potenciar cada sector: l’automoció, el comerç... I a més, cada any hem intentat millorar la fira en diferents aspectes, introduir alguna novetat i ampliar les activitats pa ral·leles. Tota acció suma i fa que hi hagi més moviment de gent i més bullici.

L’ExpoBages 2022 arriba després de dos anys de parèntesi per la covid. Es va suspendre tant l’edició del 2020 com la del 2021. Tot i que l’any passat des de la comissió s’havia plantejat una fira en format reduït, al final van optar per no fer-la.

A última hora vam interpretar que seria un fracàs, tenint en compte les restriccions de la pandèmia. Si apostes per fer fira i tens pocs visitants (encara tothom era molt prudent a l’hora d’assistir a llocs amb molta gent), als expositors l’any sobre els costa venir.

Aquest any, en canvi, hi ha ganes de fira?

Enguany l’ExpoBages es presenta molt bé, els expositors estan molt animats. A diferència dels últims anys abans de la pandèmia, que costava que vinguessin expositors, aquest any ens ha estat relativament fàcil trobar-ne. En tenim 133 de confirmats, i fins i tot empreses de serveis i instal·lacions, que altres anys no venien a fira perquè potser no els calia tanta visibilitat. Aquest any hi ha hagut bona resposta i això és positiu. Estem molts contents, les xifres demostren que les empreses tornen a tenir ganes de sortir al carrer i tenir presència a la fira.

Què representa per a les empreses tenir un expositor a la fira?

Sobretot et dona visibilitat. Gràcies a tenir un expositor a la fira hi ha molta gent que et veu i se’n recorda que hi ets. Ser-hi et permet fer contactes, i això és més important que no pas la part comercial, ja que anar a la fira a vendre és cada cop més complicat.

Per tant, cal mantenir les fires i potenciar-les?

I tant, les fires multisectorials continuen tenint sentit. I concretament l’ExpoBages funciona bé, té potencial i econòmicament és rendible.

Com a novetats, l’ExpoBages s’ha separat de la Fira de l’Ascensió (que es va fer el cap de setmana passat) es respecta el trànsit al carrer Guimerà, l’automoció es trasllada al Passeig, i la tecnologia té una paper destacat. Canvis que donaran un altre caire a la fira?

Aquest any centrem tota la fira al Passeig. Al carrer Guimerà, un dels més tradicionals, no hi haurà res. Serà una fira més lineal i més concentrada en un espai on estem convençuts que hi haurà una bona afluència de gent. Pel que fa a l’aposta per l’espai tecnològic, està pensat perquè tingui continuïtat. Pensem que és interessant que la programació vagi més enllà de l’aparador comercial i industrial.

L’ExpoBages arriba al 40è aniversari. Vostè ha estat al capdavant de la comissió organitzadora els darrers catorze anys. Deixa la fira en bon estat de salut?

Penso que si. La fira es reinventa cada any i té futur, no només com a fira sinó també com a festa ciutadana. A part de ser un aparador comercial, L’ExpoBages és una oportunitat per a entitats i associacions. Té vigència, i la continuïtat està garantida si hi ha, com fins ara, unes persones que portin el timó.

La comissió organitzadora i els tècnics de Fira Manresa fan una bona tasca. Com valora aquests anys en què s’ha involucrat de ple en l’organització de l’ExpoBages?

La valoració de la feina feta és bona i m’ho he passat molt bé. N’he gaudit molt perquè sempre he estat envoltat de bones persones i molt competent, i això ha facilitat molt les coses a l’hora de treballar. La dinàmica de treball ha estat bona, hi ha hagut moltes iniciatives que han tirat endavant i que han contribuït a anar modernitzant l’ExpoBages.

Al llarg dels anys han dedicat esforços a dinamitzar la fira amb propostes atractives i han introduït aspectes que han estat molt ben rebuts, com ara el fet de buscar un impacte comarcal convidant cada any un poble del Bages.

Donar visibilitat als municipis de la comarca a l’ExpoBages ajuda a fer més pinya. L’acceptació ha estat molt bona. Aquest any el poble convidat és Sant Fruitós de Bages.

Per la seva dedicació al capdavant de la comissió, des del 2009, i per la seva trajectòria com a empresari rebrà demà el Pollet d’Or. Com rep el reconeixement?

Molt content i agraït. Quan t’has dedicat 14 anys a fer feina de forma altruista per la ciutat, satisfà molt que t’ho reconeguin, fa molt il·lusió.

Premi Pollet d'Or

El premi Pollet d’Or es va instaurar l’any 2010 per reconèixer, en el marc de la fira ExpoBages, a empreses o persones del territori amb projecció de futur i perfil innovador. Enguany, el reconeixement premia Llorenç Juanola, per la seva trajectòria com a empresari manresà (Expert Juanola) i la seva tasca al capdavant de la Comissió Organitzadora d’ExpoBages durant 14 anys.

A part de Llorenç Juanola, fins ara el guardó ha reconegut la trajectòria de persones i empreses de Manresa: la dissenyadora de moda Míriam Ponsa (2010); l’empresari de la construcció Josep Tragant (2011); la creadora del mètode Kids&Us, Natàlia Perarnau (2012); Sastreria Señor (2013); l’empresari Sebastià Catllà, fundador de l’empresa metal·lúrgica Oliva Torras i del celler Collbaix (2014); el pilot del Dakar Pep Vila (2015); la firma Tous, de joieria, complements i moda (2016); el científic Pere Joan Cardona (2017); el grup musical Gossos, coincidint amb els 25 anys de la seva trajectòria (2018); i el propietari de l’Oller del Mas, Frank Margenat (2019). El 2020 i el 2021 no es va celebrar l’ExpoBages a causa de la covid, i tampoc no es van entregar el premis Pollet d’Or.