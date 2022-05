L’ExpoBages tindrà un 20% més d’estands que en l’última edició celebrada, la del 2019. N’hi haurà 133, i la fira ocuparà 300 metres quadrats més, fins als 4.000. La mostra combina l’oferta pròpia d’una fira multisectorial amb parades d’artesans i comerç, que obrirà tot el cap de setmana. Una gran diversitat de propostes que permet al públic tocar, tastar i conèixer productes i serveis de sectors molt diversos.

L’Expobages és un bon aparador de l’activitat comercial i de serveis de Manresa i comarca, i es complementa amb nombroses activitats culturals i lúdiques. En aquesta edició, l’oferta es concentrarà en un eix que anirà des de la plana de l’Om fins a la plaça 11 de Setembre. Una novetat serà que el sector de l’automoció, amb una quinzena de concessionaris, deixarà el carrer Guimerà i la Muralla per alinear-se en un cantó del Passeig Pere III, entre la plaça Espanya i el carrer Primer de Maig. Aquest canvi, dotarà de més continuïtat al conjunt de la fira.

Espais de la fira

A part de l’automoció, al Passeig Pere III s’hi concentrarà la major part de l’activitat. Al primer tram, hi haurà empreses, comerç i serveis. Al segon tram, empreses, comerç, serveis i alimentació. I al tercer tram del Passeig, artesania i jocs infantils. A la plaça Crist Rei s’hi ubicaran empreses, comerç, serveis i tracció de karts elèctrics. A la plaça Espanya, artesania. També hi haurà artesania a la plaça Simeó Selga, i atraccions infantils. I la plaça Sant Domènec serà la zona TecnoB@ges.

Comerç obert i gimcana

Els comerços del centre de Manresa estaran oberts, tant demà com diumenge, inclosos els bars i restaurants. En aquesta edició de l’ExpoBages la restauració mantindrà les terrasses obertes, per incentivar el consum als comerços locals i esponjar la fira.

La UBIC augura un bon cap de setmana per al comerç local, ja que «l’ExpoBages és una fira amb molt potencial i atrau molts visitants». Com a novetat, el comerç oferirà aquest cap de setmana una gimcana per difondre els valors del comerç local entre els més petits. Els infants hauran de recórrer botigues del centre històric de Manresa per aconseguir cinc objectes que simbolitzen valors relacionats amb el comerç de proximitat. I a la plana de l’Om, hi haurà parades de temàtica infantil i de criança.