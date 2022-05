L’efecte positiu que va tenir la pandèmia en la igualtat en les empreses en afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar s’ha esvaït per complet i la presència de dones en càrrecs directius ha tornat a retrocedir fins a situar-se en el 16,8 %, dos punts menys que el 2021.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe «Bretxa salarial i presència de la dona en llocs directius 2022» elaborat per la consultora ICSA Grup i l’escola de negocis EADA, que ha analitzat més de 80.000 salaris i que es va presentar ahir.

L’estudi, que arriba a la seva edició número 16, alerta que les empreses espanyoles no han aprofitat els canvis tecnològics i d’organització del treball que van emergir el 2020, de la mà de la Covid-19, per implantar sistemes que facilitin la presència de dones en els llocs directes i igualar els seus salaris. En concret, la quota de dones en llocs de màxima responsabilitat és del 16,8 %, dos punts menys que en 2021 (18,8 %) i només lleugerament per sobre de la de 2020 (16,4 %), mentre que segueix molt lluny del nivell més alt aconseguit mai, en 2008, quan va arribar al 19,5 %. El nivell més alt es va arribar en aquest 2008 i va caure després abruptament a causa de la gran crisi, per tornar a començar un lent creixement a partir de 2016.

L’informe d’aquest 2022 revela que el percentatge de dones arriba al 32,2 % entre els comandaments intermedis de les empreses i al 46,1 % entre els empleats generals. Respecte a la diferència retributiva, aquesta escala fins al 13,1 % entre els directius (uns 10.200 euros anuals); i se situa en el 12,6 % entre els comandaments intermedis (4.200 euros) i l’11,4 % entre els empleats (2.000 euros).

Això significa que «per cada cent euros que guanya una dona en un lloc directiu, un home guanya 113,1 euros», ha subratllat la sòcia-directora de l’àrea de consultoria d’ICSA grup, Indry Canchila, que ha presentat l’estudi en línia des d’Orlando (Estats Units).

El dibuix de la dona per àrees de gestió és el mateix que altres anys: major presència en la direcció de recursos humans (32,9 %) i administració i finances (19,5 %), i molt menor en la direcció general (8,8 %), direcció comercial (7,6 %), i direcció de producció (5,9 %). «No hem après res. No s’ha aprofitat la digitalització que ha portat la covid-19 per equilibrar la presència femenina a les empreses. Continua el presencialisme absolut com a norma», va dir Canchila.