El president del Cercle d’Economia, Javier Faus, va negar ahir que a Catalunya hi hagi «inseguretat jurídica». «No ho creiem. De fet, si ho creguéssim li estaríem dient a molts dels nostres associats i moltes de les empreses d’aquest país que no van moure la seu social el 2017 que es van equivocar o que van ser irresponsables davant dels seus accionistes», va afirmar l’empresari en una intervenció a la comissió d’Economia i Hisenda del Parlament. Malgrat això, Faus sí avisa que Catalunya ha viscut situacions «d’inestabilitat política» els darrers anys. El president del Cercle va comparèixer al Parlament convidat pel grup de Ciutadans per explicar el contingut d’una nota d’opinió de l’entitat titulada «Barcelona i Catalunya: un model compartit de prosperitat és necessari i urgent». Allà, va valorar també altres assumptes d’actualitat com l’ampliació de l’aeroport o la notícia sobre la inversió de l’empresa coreana ILJIN a Tarragona.