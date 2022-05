Torna l’ExpoBages després de dos anys sense.

I s’ha fet un esforç molt important. Es va decidir a finals de l’any passat que tornaríem a fer l’Expo i era un moment en què encara no havia esclatat l’última onada de la pandèmia ni sabíem com acabaria evolucionant la covid-19. Però malgrat tot, vam decidir tirar endavant. Fira de Manresa ja estava a punt de celebrar altres fires que tenen al calendari i tenia l’expertesa necessària quant a fluxe de persones. Però no és el mateix organitzar l’ExpoBages quan tens tot un any per treballar-hi o fer-ho només amb uns mesos de marge. Amb tot, la previsió que tenim és molt positiva, amb 133 expositors, i teníem més peticions, però no podíem assumir-ne més, perquè no hi havia més espai disponible. També hem previst un canvi d’ubicació per al sector de l’automoció, ja preveient el que pugui passar l’any que ve amb el sector Guimerà. La Cambra de Comerç continua d’aquesta manera amb la seva aposta per les fires industrials. I com a novetat, i seguint l’estela de la prova que ja es va fer en l’última edició celebrada, la del 2019, s’ha fet una aposta important, amb una carpa de 300 metres quadrats a Sant Domènec, per l’espai que anomenen TecnoB@ges, per la tecnologia i la innovació.

La quarantena edició s’ha hagut d’ajornar dues vegades. Malgrat que es va decidir de reprendre la fira amb poc temps hi ha hagut dos anys per pensar-hi. Quines conclusions n’han tret?

Algunes línies de treball ja les teníem molt clares, com l’aposta per l’espai d’innovació i tecnologia, encara que no sabíem exactament com es definiria. I també sabíem que havíem de reubicar el sector professional de l’automoció i donar-li un bon espai, perquè és un gran atractiu de l’ExpoBages, Sense aquest, costaria que tingués l’èxit que acostuma a tenir. I aquestes dues línies crec que s’havien treballat bé.

La fira continua experimentant.

Sí. Hi haurà moltes poblacions que després de dos anys de covid deixaran de fer les seves fires multisectorials amb la magnitud amb què presentem aquest ExpoBages, amb tants metres lineals d’exposició, de Plana de l’Om fins a la plaça 11 de Setembre. Dos anys d’aturada donen per repensar moltes coses. El model de Fira Barcelona continua, però a d’altres municipis els costarà arrancar. Vam trucar a Vilanova, on celebren una fira en què ens hem anat emmirallant, i hi havien fet una aposta per la innovació i la tecnologia que els havia funcionat molt bé. Per això arranquem amb un nou focus de divulgació tecnològica i també de continguts professionals, en una aposta per les novetats, amb l’acompanyament d’agents del territori, com Eurecat, Althaia, la FUB, la UPC... i hem tingut molt bona respota i una gran implicació. A més, el departament de Polítiques Digitals ha fet una proposta per a la fira que es podrà trobar dins la mateixa carpa.

En el conjunt d’activitats que organitza la Cambra, què suposa l’ExpoBages?

Econòmicament no hi participem, el que fem és posar-nos al servei de l’organització, la Fundació Fira de Manresa. Hi intervenim com a comissió organitzadora. La fira va néixer molt orientada al sector industrial, molt de producte, i també hi ha Pimec, amb qui tenim molt bons llaços. La Cambra encara és una part de la Fundació, de la qual enguany exercim la vicepresidència.

Quin impacte espera per al comerç i la indústria de la ciutat?

Esperem una bona resposta, tant del Bages com de les comarques properes. Que vinguin a comprar, a veure novetats i a interactuar amb les activitats programades. La fira és un aparador i un espai de contactes, perquè les empreses es donin a conèixer i hi tanquin operacions. Molts dels sectors que venen no són competència dels nostres comerciants del centre.

Es pot quantificar, però, l’impacte econòmic de la Fira?

Es fa una estimació de les persones que la visiten, i se’n fa una enquesta de satisfacció. Moltes empreses repeteixen, i per això hem d’entendre que sí, que hi ha un bon retorn econòmic.